Коваленко: Розмови про мобілізацію жінок взагалі не мають сенсу

Олексій Арестович (Фото: Facebook пропагандиста)

Інформація про мобілізацію жінок, яка поширюється в соцмережах останнім часом, не відповідає дійсності. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони Андрій Коваленко.

"Мобілізація жінок в Україні не планувалася і не планується. Всі розмови про це взагалі не мають жодного сенсу", – заявив він.

За словами Коваленка, фейки поширюють блогери, які працюють в інтересах російської пропаганди, зокрема колишній позаштатний радник Офісу президента Олексій Арестович.

"Арестович, нагадаю, під санкціями. Його YouTube заблокували. Працює інформаційно в інтересах рашки", – написав він.

Окрім того, дезінформацію про мобілізацію жінок поширює російська блогерка Юлія Латиніна, яка також є частиною дезінформаційної кампанії Кремля, спрямованої на нібито ліберальну публіку.

"Російські спецслужби завжди ось таких, як вона, сунули до лібералів, аби отримувати інформацію зсередини і впливати на подібну аудиторію", – повідомив Коваленко.