Козак находится на лечении в Беларуси – Медведчук

Депутат ОПЗЖ Виктор Медведчук в зале Печерского суда, который отправил его под домашний арест, заявил, что другой фигурант дела о госизмене, депутат Тарас Козак, находится на лечении в Беларуси.

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Медведчук сказал, что после объявления подозрений общался с Козаком. "Его реакция была возмутительная", – ответил он на вопрос о том, как Козак воспринял эту информацию.

11 мая 2021 года СБУ пришла с обыском в дома Медведчука и в офис ОПЗЖ: его с соратником-нардепом по ОПЗЖ Тарасом Козаком подозревают в госизмене, нарушении правил ведения войны и покушении на разграбление национальных ресурсов в украинском Крыму. По данным СБУ, Козак находится в РФ.

По версии следствия, оба в 2015-м вступили в предварительный сговор с властями РФ для добычи принадлежащих Украине полезных ископаемых на шельфе Черного моря.

Также в СБУ говорят, что Медведчук направлял Козаку в РФ секретные данные о расположении военных ВСУ. К уголовному делу относится создание организации Проминь: она якобы должна была вербовать украинцев в интересах РФ.

Сегодня Печерский суд избрал Медведчуку меру пресечения. Прокуратура просила арест с альтернативой залога в размере 300 млн грн, но суд отправил его под домашний арест до 9 июля.

Вадим Ребрина

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