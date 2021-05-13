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Козак находится на лечении в Беларуси – Медведчук

13.05.2021, 21:08
Козак находится на лечении в Беларуси – Медведчук - Фото
Тарас Козак (Фото - скриншот из видео 112 Украина - Youtube)

Депутат ОПЗЖ Виктор Медведчук в зале Печерского суда, который отправил его под домашний арест, заявил, что другой фигурант дела о госизмене, депутат Тарас Козак, находится на лечении в Беларуси.

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Медведчук сказал, что после объявления подозрений общался с Козаком. "Его реакция была возмутительная", – ответил он на вопрос о том, как Козак воспринял эту информацию.

  • 11 мая 2021 года СБУ пришла с обыском в дома Медведчука и в офис ОПЗЖ: его с соратником-нардепом по ОПЗЖ Тарасом Козаком подозревают в госизмене, нарушении правил ведения войны и покушении на разграбление национальных ресурсов в украинском Крыму. По данным СБУ, Козак находится в РФ.
  • По версии следствия, оба в 2015-м вступили в предварительный сговор с властями РФ для добычи принадлежащих Украине полезных ископаемых на шельфе Черного моря.
  • Также в СБУ говорят, что Медведчук направлял Козаку в РФ секретные данные о расположении военных ВСУ. К уголовному делу относится создание организации Проминь: она якобы должна была вербовать украинцев в интересах РФ.
  • Сегодня Печерский суд избрал Медведчуку меру пресечения. Прокуратура просила арест с альтернативой залога в размере 300 млн грн, но суд отправил его под домашний арест до 9 июля. 
Вадим Ребрина
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Тарас Козак госизмена виктор медведчук
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