Появилось заявление стран группы "Веймар+" по итогам саммита в Лондоне по Украине

Встреча в Лондоне (Фото: x.com/kajakallas)

12 мая в Лондоне состоялась встреча глав министерств иностранных дел европейских стран, входящих в группу "Веймар+", а также представителей Великобритании и Евросоюза. По итогам переговоров британское правительство обнародовало совместное заявление о поддержке Украины.

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Министры подтвердили свою солидарность с украинским народом, выразили соболезнования жертвам недавних обстрелов и заверили в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

Также страны приветствовали мирные усилия под руководством США и перспективу дальнейших переговоров на этой неделе.

"Пока Россия не выявила никакого серьезного намерения достичь прогресса. Она должна сделать это без промедления", – отмечается в совместном заявлении.

Также главы МИД европейских государств присоединились к призыву Украины к немедленному и всеобъемлющему 30-дневному прекращению огня, чтобы создать пространство для переговоров о справедливом, всеобъемлющем и крепком мире.

"Любой мир будет продолжаться, только если он будет основываться на международном праве, включая Устав ООН, и Украина сможет сдерживать и защищаться от любого будущего российского нападения", – отметили министры.

На встрече в Лондоне страны обсудили, как будут активизировать усилия Европы по поддержке Украины в ее текущей защите от агрессивной войны России.

"Украина должна быть уверена в своей способности и дальше успешно противостоять российской агрессии при нашей поддержке", – акцентируется в заявлении.

По мнению европейских чиновников, сильная украинская армия будет жизненно необходима.

"Мы договорились работать с Украиной над инициативами по укреплению украинских вооруженных сил, восстановлению запасов боеприпасов и оборудования и дальнейшему укреплению промышленного потенциала", – передали на Даунинг-стрит.

Представители стран группы "Веймар+" заявили, что стремятся к надежным гарантиям безопасности для Украины.

"Это включает в себя изучение создания коалиции воздушных, сухопутных и морских сил поддержки, которая могла бы помочь создать уверенность в любом будущем мире и поддержать восстановление Вооруженных Сил Украины", – указывается в совместном заявлении.

Стороны отметили, что будут работать над новыми обязательствами по реконструкции и восстановлению, в частности, на Конференции по восстановлению Украины в Риме 10-11 июля, чтобы гарантировать, что будущая безопасность Украины будет основываться на динамической экономике.

Министры анонсировали новые шаги в сфере санкций против России, в частности, ограничение доходов Кремля, усиление ценового контроля на нефть, борьбу с теневым флотом и сокращение импорта энергоносителей. Замороженные российские активы будут оставаться недоступными до прекращения агрессии и возмещения нанесенного ущерба.

Стороны подтвердили, что НАТО является основой безопасности и процветания стран. Согласились, что государства должны увеличивать свои расходы на взносы на оборонку и продолжат усиливать альянс, чтобы отвечать требованиям сдерживания и защиты во всех сферах евроатлантического региона.

"Мы будем использовать все возможные рычаги для укрепления нашей коллективной обороноспособности и производства, а также укрепления технологической и промышленной базы Европы", – говорится в совместном заявлении.

Европейские страны планируют развивать работу в НАТО, ЕС и группах единомышленников "для достижения этих целей".

"Любой мир будет продолжаться, только если он будет основываться на международном праве, включая Устав ООН, и Украина сможет сдерживать и защищаться от любого будущего российского нападения", – резюмировали в группе "Веймар+".