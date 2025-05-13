З'явилась заява країн групи "Веймар+" за підсумками саміту в Лондоні щодо України

Зустріч у Лондоні (Фото: x.com/kajakallas)

12 травня в Лондоні відбулася зустріч глав міністерств закордонних справ європейських країн, що входять до групи "Веймар+", а також представників Великої Британії та Євросоюзу. За підсумками перемовин британський уряд оприлюднив спільну заяву щодо підтримки України.

Міністри підтвердили свою солідарність з українським народом, висловили співчуття жертвам нещодавніх обстрілів і запевнили у підтримці суверенітету та територіальної цілісності України.

Також країни привітали мирні зусилля під керівництвом США та перспективу подальших переговорів цього тижня.

"Поки що Росія не виявила жодного серйозного наміру досягти прогресу. Вона повинна зробити це без зволікання", – наголошується у спільній заяві.

Також глави МЗС європейських держав долучилися до заклику України до негайного та всеосяжного 30-денного припинення вогню, щоб створити простір для переговорів про справедливий, всеосяжний і міцний мир.

"Будь-який мир триватиме, лише якщо він ґрунтуватиметься на міжнародному праві, включно зі Статутом ООН, і Україна зможе стримувати та захищатися від будь-якого майбутнього російського нападу", – зазначили міністри.

На зустрічі в Лондоні країни обговорили, як надалі активізуватимуть зусилля Європи з підтримки України в її поточному захисті від агресивної війни Росії.

"Україна має бути впевнена у своїй спроможності й надалі успішно протистояти російській агресії за нашої підтримки", – акцентується у заяві.

На переконання європейських чиновників, сильна українська армія буде життєво необхідною.

"Ми домовилися працювати з Україною над ініціативами щодо зміцнення українських збройних сил, відновлення запасів боєприпасів і обладнання та подальшого зміцнення промислового потенціалу", – передали на Даунінг-стріт.

Представники країн групи "Веймар+" заявили, що прагнуть надійних гарантій безпеки для України.

"Це охоплює вивчення створення коаліції повітряних, сухопутних і морських сил підтримки, яка могла б допомогти створити впевненість у будь-якому майбутньому мирі та підтримати відновлення Збройних Сил України", – вказується у спільній заяві.

Сторони зазначили, що працюватимуть над новими зобов'язаннями щодо реконструкції та відновлення, зокрема на Конференції з відновлення України в Римі 10-11 липня, щоб гарантувати, що майбутня безпека України ґрунтуватиметься на динамічній економіці.

Міністри анонсували нові кроки у сфері санкцій проти Росії, зокрема обмеження доходів Кремля, посилення цінового контролю на нафту, боротьбу з тіньовим флотом і скорочення імпорту енергоносіїв. Заморожені російські активи залишатимуться недоступними до припинення агресії та відшкодування завданих збитків.

Сторони підтвердили, що НАТО є основою безпеки та процвітання їхніх країн. Натомість погодилися, що держави мають збільшувати свої витрати на внески на оборонку та далі посилюватимуть альянс, щоб відповідати вимогам стримування та захисту в усіх сферах євроатлантичного регіону.

"Ми використовуватимемо всі можливі важелі для зміцнення нашої колективної обороноздатності та виробництва, а також зміцнення технологічної та промислової бази Європи", – йдеться у спільній заяві.

Європейські країни планують розвивати роботу в НАТО, ЄС і групах однодумців "для досягнення цих цілей".

"Будь-який мир триватиме, лише якщо він ґрунтуватиметься на міжнародному праві, включно зі Статутом ООН, і Україна зможе стримувати та захищатися від будь-якого майбутнього російського нападу", – резюмували в групі "Веймар+".