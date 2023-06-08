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Красный Крест: Смытые наводнением минные поля – это угроза на десятилетия, мы в ужасе

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08.06.2023, 13:14
Красный Крест: Смытые наводнением минные поля – это угроза на десятилетия, мы в ужасе - Фото
Иллюстративное изображение (Фото - скриншот из видео)

В Международном комитете Красного Креста заявили, что мины, которые снесло при затоплении после диверсии на Каховской ГЭС, будут смертельной угрозой для гражданского населения "в ближайшие десятилетия". Об этом сообщает Reuters.

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Эрик Толлефсен, глава отдела МККК по борьбе с последствиями войн, заявил агентству, что "с ужасом следит за новостями", так как наводнение из-за подрыва Каховской ГЭС смыло многочисленные минные поля. 

"Раньше мы хотя бы знали, где опасность. Теперь мы не знаем. Знаем только то, что теперь мины где-то ниже по течению", — сказал Толлефсен.

По его словам, угроза от таких "бродячих мин" для гражданского населения сохранится на многие десятилетия. Он привел в пример мины времен Второй мировой войны, обнаруженные под водой в Дании в 2015 году, которые были по-прежнему смертельно опасны.

Толлефсен также отметил, что количество мин, использованных во время военных действий при вторжении России в Украину неизвестно. "Мы знаем только, что их количество огромное", — сказал он.

7 июня президент Владимир Зеленский раскритиковал ООН и Международный комитет Красного Креста за бездействие после подрыва россиянами Каховской гидроэлектростанции.

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Сергей Бережной
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