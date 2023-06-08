RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Червоний Хрест: Змиті повінню мінні поля – це загроза на десятиліття, ми нажахані

Этот материал также доступен на русском
08.06.2023, 13:14
Червоний Хрест: Змиті повінню мінні поля – це загроза на десятиліття, ми нажахані - Фото
Ілюстративне зображення (Фото - скриншот із відео)

У Міжнародному комітеті Червоного Хреста заявили, що міни, які знесло під час затоплення після диверсії на Каховській ГЕС, будуть смертельною загрозою для цивільного населення "найближчими десятиліттями". Про це повідомляє Reuters.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Ерік Толлефсен, голова відділу МКЧХ з боротьби з наслідками воєн, заявив агентству, що "з жахом стежить за новинами", оскільки повінь через підрив Каховської ГЕС змила численні мінні поля.

"Раніше ми хоча б знали, де небезпека. Тепер ми не знаємо. Знаємо тільки те, що тепер міни десь нижче за течією", – сказав Толлефсен.

За його словами, загроза від таких "бродячих мін" для цивільного населення збережеться на багато десятиліть. Він навів приклад мін часів Другої світової війни, виявлені під водою в Данії 2015 року, які були смертельно небезпечні навіть через десятиліття.

Толлефсен також зазначив, що кількість мін, використаних під час воєнних дій під час вторгнення Росії в Україну, невідома. "Ми знаємо тільки, що їхня кількість величезна", – сказав він.

7 червня президент Володимир Зеленський розкритикував ООН та Міжнародний комітет Червоного Хреста за бездіяльність після підриву росіянами Каховської гідроелектростанції.

Також читайте: Підтоплення може вплинути на епідемічну ситуацію в Україні. Прогнози та актуальний стан

Сергій Бережний
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
повіньмінуванняМКЧХдиверсіякаховська гесчервоний хрестміниЕрік Толлефсен
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 