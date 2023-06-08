Червоний Хрест: Змиті повінню мінні поля – це загроза на десятиліття, ми нажахані

У Міжнародному комітеті Червоного Хреста заявили, що міни, які знесло під час затоплення після диверсії на Каховській ГЕС, будуть смертельною загрозою для цивільного населення "найближчими десятиліттями". Про це повідомляє Reuters.

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Ерік Толлефсен, голова відділу МКЧХ з боротьби з наслідками воєн, заявив агентству, що "з жахом стежить за новинами", оскільки повінь через підрив Каховської ГЕС змила численні мінні поля.

"Раніше ми хоча б знали, де небезпека. Тепер ми не знаємо. Знаємо тільки те, що тепер міни десь нижче за течією", – сказав Толлефсен.

За його словами, загроза від таких "бродячих мін" для цивільного населення збережеться на багато десятиліть. Він навів приклад мін часів Другої світової війни, виявлені під водою в Данії 2015 року, які були смертельно небезпечні навіть через десятиліття.

Толлефсен також зазначив, що кількість мін, використаних під час воєнних дій під час вторгнення Росії в Україну, невідома. "Ми знаємо тільки, що їхня кількість величезна", – сказав він.

7 червня президент Володимир Зеленський розкритикував ООН та Міжнародний комітет Червоного Хреста за бездіяльність після підриву росіянами Каховської гідроелектростанції.

Вночі 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію. У Херсонській області було оголошено евакуацію.

Внаслідок руйнування ГЕС сталося затоплення 29 населених пунктів.

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