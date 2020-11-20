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Кравчук о списках обмена пленными: Поданы документы на 11 человек, но встречных шагов нет

20.11.2020, 07:15
Кравчук о списках обмена пленными: Поданы документы на 11 человек, но встречных шагов нет - Фото
Леонид Кравчук (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

По словам главы украинской делегации, обмен пленными по этому списку должен стать первым шагом на пути к обмену "всех на всех"

Украина подготовила список обмена военнопленными, но встречных шагов со стороны террористов пока нет. Об этом заявил в интервью Громадському глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук, отвечая на вопрос, состоится ли обмен пленными до Нового года.

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"Мы подали документы на 11 человек. Они уже полностью готовы. Мы ждем соответствующих подач со стороны ОРДЛО. Потому что этот обмен – не просто одностороннее действие. Пока что таких встречных шагов со стороны ОРДЛО мы не видим", – отметил первый президент.

Он подчеркнул, что украинская сторона "ставит вопрос более широко" и что они сейчас не знают, сколько именно людей на временно неконтролируемых территориях страдают в "разных формах давления", но хотели бы воплотить в жизнь концепцию "всех на всех". И первый шаг к этому – осуществить обмен тех, кто уже есть в подготовленном списке, добавил Кравчук.

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Дарья Мостовая
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