Путин пригласит Зеленского на 9 мая в Москву

Владимир Зеленский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Россия направит президенту Украины Владимиру Зеленскому приглашение на военный парад в Москве в мае 2020 года. Об этом сообщает российский РБК со ссылкой на помощника президента РФ Юрия Ушакова.

"Президенту Украины будет направляться приглашение", - сказал он.

По его информации, участие в событиях на Красной площади в 2020 году якобы уже подтвердили 17 лидеров. Среди них - президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Индии Нарендра Моди. В этот день Москву пообещали посетить также лидеры Монголии, Кубы, Чехии, Венесуэлы, Молдовы, Сербии, Беларуси и других стран.