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Путин пригласит Зеленского на 9 мая в Москву

Путин пригласит Зеленского на 9 мая в Москву - Фото
Владимир Зеленский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
30.08.2019, 16:58

Зеленский - если согласится - посмотрит военный парад в Москве вместе с лидерами Кубы, Венесуэлы, Беларуси

Россия направит президенту Украины Владимиру Зеленскому приглашение на военный парад в Москве в мае 2020 года. Об этом сообщает российский РБК со ссылкой на помощника президента РФ Юрия Ушакова.

"Президенту Украины будет направляться приглашение", - сказал он.

По его информации, участие в событиях на Красной площади в 2020 году якобы уже подтвердили 17 лидеров. Среди них - президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Индии Нарендра Моди. В этот день Москву пообещали посетить также лидеры Монголии, Кубы, Чехии, Венесуэлы, Молдовы, Сербии, Беларуси и других стран.

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Юрий Ушаков Владимир Зеленский владимир путин 9 мая
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