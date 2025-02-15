Крепких гарантий безопасности для Украины от Запада быть не может – аналитик Капитоненко
Главная гарантия безопасности для Украины – украинская армия, считает аналитик Капитоненко (Фото: EPA-EFE/SERGEY KOZLOV)

Крепких гарантий безопасности Запада для Украины быть не может, поэтому страна должна полагаться только на себя, развивать оборонную промышленность и армию, адаптируя общество к этому. Такое мнение в комментарии к статье LIGA.net высказал аналитик Международного центра перспективных исследований Николай Капитоненко.

Если заморозка войны произойдет, то без надежных гарантий безопасности Запада для Украины и с перспективой новой агрессии России, считает Капитоненко.

"В рамках двусторонних или многосторонних соглашений никто наши риски не будет разделять. Никаких крепких гарантий Украине не может быть. Даже если бы нас взяли в НАТО, чего не предвидится. Единственный для нас выход – держать дальше сильную армию, высокие оборонные расходы и подчинять этому жизнь общества", – сказал аналитик.

  • 13 февраля Зеленский заявил, что не обсуждал с Трампом членство Украины в НАТО. В то же время, снова перечислил вероятные гарантии безопасности, среди которых упомянул о возможности создания Альянса внутри страны.
  • Если Украина не станет членом НАТО, ей необходимо будет удвоить армию и усилить ее новым вооружением, заявил Зеленский, назвав такие действия "планом Б".
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