Крепких гарантий безопасности для Украины от Запада быть не может – аналитик Капитоненко

Главная гарантия безопасности для Украины – украинская армия, считает аналитик Капитоненко (Фото: EPA-EFE/SERGEY KOZLOV)

Крепких гарантий безопасности Запада для Украины быть не может, поэтому страна должна полагаться только на себя, развивать оборонную промышленность и армию, адаптируя общество к этому. Такое мнение в комментарии к статье LIGA.net высказал аналитик Международного центра перспективных исследований Николай Капитоненко.

Если заморозка войны произойдет, то без надежных гарантий безопасности Запада для Украины и с перспективой новой агрессии России, считает Капитоненко.

"В рамках двусторонних или многосторонних соглашений никто наши риски не будет разделять. Никаких крепких гарантий Украине не может быть. Даже если бы нас взяли в НАТО, чего не предвидится. Единственный для нас выход – держать дальше сильную армию, высокие оборонные расходы и подчинять этому жизнь общества", – сказал аналитик.