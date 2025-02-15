Міцних гарантій безпеки для України від Заходу бути не може – аналітик Капітоненко

Головна гарантія безпеки для України - українська армія, вважає аналітик Капітоненко (Фото: EPA-EFE/SERGEY KOZLOV)

Міцних гарантій безпеки Заходу для України бути не може, тому країна має покладатися лише на себе, розбудовувати оборонну промисловість та армію, адаптуючи до цього суспільство. Таку думку у коментарі до статті LIGA.net висловив аналітик Міжнародного центру перспективних досліджень Микола Капітоненко.

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Якщо замороження війни відбудеться, то без надійних гарантій безпеки Заходу для України та з перспективою нової агресії Росії, вважає Капітоненко.

"У рамках двосторонніх чи багатосторонніх угод ніхто наші ризики не буде розділяти. Ніяких міцних гарантій Україні не може бути. Навіть якби нас узяли до НАТО, чого не передбачається. Єдиний для нас вихід – тримати далі сильну армію, високі оборонні видатки й підпорядковувати цьому життя суспільства", – сказав аналітик.