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Кривой Рог. Армия РФ ударила по промышленному предприятию, две ракеты сбила ПВО — Вилкул

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31.10.2022, 12:04
Кривой Рог. Армия РФ ударила по промышленному предприятию, две ракеты сбила ПВО — Вилкул - Фото
Александр Вилкул (Фото: Александр Вилкул/Facebook)

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Кривому Рогу во время массированного удара утром 31 октября. Об этом сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

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По его словам, силы противовоздушной обороны сбили две ракеты противника.

Одна крылатая ракета попала в промышленное предприятия — есть разрушения, но обошлось без пострадавших. 

Вилкул призвал граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги, так как сегодня ожидаются еще несколько волн ракетных ударов. 

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Дмитро Гриниченко
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ракетные удары война пво кривой рог александр вилкул
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