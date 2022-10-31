Кривой Рог. Армия РФ ударила по промышленному предприятию, две ракеты сбила ПВО — Вилкул

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Кривому Рогу во время массированного удара утром 31 октября. Об этом сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

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По его словам, силы противовоздушной обороны сбили две ракеты противника.

Одна крылатая ракета попала в промышленное предприятия — есть разрушения, но обошлось без пострадавших.

Вилкул призвал граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги, так как сегодня ожидаются еще несколько волн ракетных ударов.

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Дмитро Гриниченко

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