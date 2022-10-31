Кривой Рог. Армия РФ ударила по промышленному предприятию, две ракеты сбила ПВО — Вилкул
31.10.2022, 12:04
Александр Вилкул (Фото: Александр Вилкул/Facebook)
Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Кривому Рогу во время массированного удара утром 31 октября. Об этом сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.
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По его словам, силы противовоздушной обороны сбили две ракеты противника.
Одна крылатая ракета попала в промышленное предприятия — есть разрушения, но обошлось без пострадавших.
Вилкул призвал граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги, так как сегодня ожидаются еще несколько волн ракетных ударов.
- Армия РФ утром нанесла массированный ракетный удар по энергетической инфраструктуре Украины. Были прилеты в разные регионы, в том числе под Киевом.
- ПВО сбила 44 ракеты из 50+ запущенных.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Россия воюет с гражданским населением Украины, потому что у нее есть желание убивать украинцев, а поэтому это нельзя оправдывать и называть "ответом".
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