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Крушение Ан-26 под Чугуевом. Суд избрал меру пресечения командующему Воздушных сил

23.12.2020, 09:21
Крушение Ан-26 под Чугуевом. Суд избрал меру пресечения командующему Воздушных сил - Фото
Сергей Дроздов (Фото - скриншот из видео)

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде личного обязательства командующему Воздушных сил Сергею Дроздову в деле о крушении под Чугуевом самолета Ан-26 ВС ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора. 

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Помимо этого, на 60 дней взяты под стражу без права внесения залога командир воинской части и руководитель группы управления полетами в/ч.

Их подозревают в нарушении правил полетов и подготовки к ним, а также нарушении правил эксплуатации летательных аппаратов.

Станислав Стороженко
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Сергей Дроздов ВСУ воздушные силы ОГП Катастрофа Ан-26

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