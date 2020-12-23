Крушение Ан-26 под Чугуевом. Суд избрал меру пресечения командующему Воздушных сил
23.12.2020, 09:21
Сергей Дроздов (Фото - скриншот из видео)
Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде личного обязательства командующему Воздушных сил Сергею Дроздову в деле о крушении под Чугуевом самолета Ан-26 ВС ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.
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Помимо этого, на 60 дней взяты под стражу без права внесения залога командир воинской части и руководитель группы управления полетами в/ч.
Их подозревают в нарушении правил полетов и подготовки к ним, а также нарушении правил эксплуатации летательных аппаратов.
- 25 сентября 2020 года в Харьковской области при заходе на посадку на военный аэродром под Чугуевом разбился Ан-26 ВСУ. Спасатели нашли тела 25 погибших, еще один курсант умер в больнице.
- 28 октября госкомиссия по расследованию выявила три главные причины трагедии.
- 18 декабря Госбюро расследований объявило подозрения Дроздову и еще двум фигурантам в деле о крушении военного самолета под Чугуевом.
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