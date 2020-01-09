Крушение Boeing. Канада и Швеция присоединятся к расследованию

Канаду и Швецию пригласили присоединиться к расследованию катастрофы украинского пассажирского самолета Boeing 737 авикомпании МАУ в Иране. Об этом сообщает в Twitter Организация гражданской авиации Ирана.
"Первая совместная встреча началась с участием иранских и украинских следственных групп, а также должностных лиц Международных авиалиний Украины. Согласно приложению 13 ИКАО (ICAO, International Civil Aviation Organization - ред.), Иран пригласил канадских и шведских представителей", - говорится в сообщении.
- Рано утром 8 января недалеко от международного аэропорта в Тегеране разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ Boeing 737-800 NG рейса PS 752. Погибли все 176 человек на борту.
- СНБО рассматривает семь версий катастрофы украинского Boeing 737 в Тегеране 8 января, одна из которых - столкновение с беспилотником либо другим летательным объектом.
- Украинская госкомиссия, побывав на месте падения Boeing в Тегеране, не подтверждает версию неисправности или взрыва двигателей и называет весьма вероятной версию теракта, столкновения с дроном или попадания ракеты.