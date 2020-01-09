Крушение Boeing. Канада и Швеция присоединятся к расследованию

Заседание следственных групп в Иране (Фото: twitter.com/aviationirancom)

Канаду и Швецию пригласили присоединиться к расследованию катастрофы украинского пассажирского самолета Boeing 737 авикомпании МАУ в Иране. Об этом сообщает в Twitter Организация гражданской авиации Ирана.

"Первая совместная встреча началась с участием иранских и украинских следственных групп, а также должностных лиц Международных авиалиний Украины. Согласно приложению 13 ИКАО (ICAO, International Civil Aviation Organization - ред.), Иран пригласил канадских и шведских представителей", - говорится в сообщении.