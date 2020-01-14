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Крушение Boeing. Зеленский и Трюдо обсудили возвращение жертв

Крушение Boeing. Зеленский и Трюдо обсудили возвращение жертв - Фото
Владимир Зеленский (скриншот видео пресс-службы президента)
14.01.2020, 22:14

16 января в Лондоне состоится заседание группы во главе с министрами иностранных дел стран, граждане которых погибли в катастрофе

Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо провели третий телефонный разговор, во время которого обсудили катастрофу самолета украинских авиалиний в Иране и, в частности, возвращение останков погибших. Об этом сообщает Офис президента.

Отмечается, что премьер Канады поблагодарил Зеленского за усилия по обеспечению доступа канадских специалистов к месту трагедии и попросил его содействия в диалоге с иранскими властями во время идентификации тел погибших.

"Украинские специалисты и дипломаты готовы всесторонне помогать в работе канадским коллегам в Тегеране", - ответил Зеленский и подтвердил готовность предоставить логистическое содействие в возвращении в Канаду останков погибших канадских граждан после завершения необходимых формальных процедур в Иране.

Собеседники поддержали дальнейшую координацию усилий для обеспечения надлежащей международно-правовой ответственности виновных в катастрофе самолета.

Зеленский и Трюдо выразили надежду на конструктивную работу группы координации и реагирования во главе с министрами иностранных дел стран, граждане которых погибли в катастрофе. Заседание группы состоится 16 января в Лондоне.

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PS 752 авиакатастрофа Boeing 737 Джастин Трюдо Владимир Зеленский
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