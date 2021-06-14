"Крым – это Украина". Зеленский приветствовал коммюнике саммита G7
Президент Владимир Зеленский приветствовал итоговое коммюнике саммита лидеров G7, в котором они поддержали суверенитет и территориальную целостность Украины, а также призвали Россию снизить напряженность конфликта на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
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Как отмечается Зеленский выразил благодарность лидерам Великобритании, Канады, Италии, США, Франции, Японии и ЕС за неизменную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности в международно признанных границах.
Президент также поблагодарил лидеров G7 за призыв к агрессору отвести войска из временно оккупированного Крыма и от восточных границ Украины.
"Крым – это Украина", – подчеркнул Зеленский.
- С 11 по 13 июня в британском графстве Корнуолл проходил саммит лидеров G7. Украина была одной из топ-тем внешнеполитической повестки.
- В итоговом коммюнике лидеры G7 обратились к России с требованием снизить напряженность конфликта на Донбассе, назвав ее стороной конфликта, а не посредником. Они также поддержали Украину и призвали ее продолжить реформы для укрепления демократии.
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