"Крым – это Украина". Зеленский приветствовал коммюнике саммита G7

Президент Владимир Зеленский приветствовал итоговое коммюнике саммита лидеров G7, в котором они поддержали суверенитет и территориальную целостность Украины, а также призвали Россию снизить напряженность конфликта на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Как отмечается Зеленский выразил благодарность лидерам Великобритании, Канады, Италии, США, Франции, Японии и ЕС за неизменную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности в международно признанных границах.

Президент также поблагодарил лидеров G7 за призыв к агрессору отвести войска из временно оккупированного Крыма и от восточных границ Украины.

"Крым – это Украина", – подчеркнул Зеленский.

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Марк Сировой

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