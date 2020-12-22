Крым и Донбасс. В Украине создадут электронный музей о вооруженной агрессии России
В Украине появится электронный музей, посвященный вооруженной агрессии России. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
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Как отмечается, в создании музея примут участие Украинский институт национальной памяти, представительство президента в Автономной республике Крым, Международный фонд "Возрождение", Центром исследования безопасности среды "Прометей" и Офис генпрокурора.
По данным генпрокуратуры, э-платформа будет содержать данные на украинском и английском языках о событиях и фактах войны и нарушениях прав человека на оккупированных территориях Крыма и Донбасса.
Основу материалов составят результаты работы правоохранительных органов, фото- и видеоинформация, данные из открытых источников и свидетельства, задокументированные неправительственными организациями.
Первый тематический блок э-музея будет посвящен оккупации Крыма.
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