Крым и Донбасс. В Украине создадут электронный музей о вооруженной агрессии России

В Украине появится электронный музей, посвященный вооруженной агрессии России. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

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Как отмечается, в создании музея примут участие Украинский институт национальной памяти, представительство президента в Автономной республике Крым, Международный фонд "Возрождение", Центром исследования безопасности среды "Прометей" и Офис генпрокурора.

По данным генпрокуратуры, э-платформа будет содержать данные на украинском и английском языках о событиях и фактах войны и нарушениях прав человека на оккупированных территориях Крыма и Донбасса.

Основу материалов составят результаты работы правоохранительных органов, фото- и видеоинформация, данные из открытых источников и свидетельства, задокументированные неправительственными организациями.

Первый тематический блок э-музея будет посвящен оккупации Крыма.

СПРАВКА. Россия оккупировала украинский Крым в 2014 году. Верховная Рада объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации полуострова. Ключевые международные организации, в том числе Генассамблея ООН, осудили действия Кремля. Евросоюз и США ввели против РФ персональные и секторальные санкции.

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Наталия Медведева

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