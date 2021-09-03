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Крым, МН17 и Навальный: Малюська рассказал, как Украина "добивает" Россию в ЕСПЧ

Цей матеріал також доступний українською
03.09.2021, 18:19
Крым, МН17 и Навальный: Малюська рассказал, как Украина
Денис Малюська (Фото: пресс-служба Кабмина)

Украина "продолжает добивать" Россию в Европейском суде по делам человека, и в ноябре пройдут слушания об МН17 и о политических убийствах Российской Федерацией – в том числе, о покушении на убийство оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська в интервью НВ.

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Глава Минюста рассказал, что в ноябре 2021-го в ЕСПЧ пройдут слушания против России.

"Приглашаю слушателей наблюдать. Мы дальше будем добивать их там. У нас там сразу несколько объединенных требований, в том числе и с голландцами, которое касается сбитого боинга МН-17", – сообщил министр.

Он также рассказал, что на РФ была подана жалоба в ЕСПЧ по поводу политических убийств Россией как своих граждан, так и украинцев, чеченцев и других иностранцев. По словам Малюськи, "Россия сходит с ума из-за этого", так как в жалобе фигурируют все громкие политические убийства, в том числе покушение на убийство Навального. Это дело, по его словам, будет рассмотрено в ЕСПЧ по заявлению Украины.

Комментируя дело об оккупации Крыма, он отметил, что каждый спор ЕСПЧ с другим государством занимает около семи лет, а Украина сейчас "где-то больше, чем посередине пути, и идет успешно". Министр напомнил, что ЕСПЧ уже признал, что Россия контролировала Крым задолго до незаконного референдума.

"То, что Россия захватила Крым и полностью его контролирует — было доказано на международном уровне в суде. Это первый случай, прецедент, аналогов ему не было. И это существенное поражение России, их там колбасило. А мы продолжаем воевать с Россией в ЕСПЧ и других юрисдикциях", – добавил Малюська.

  • 14 января 2021-го ЕСПЧ признал частично приемлемой жалобу Украины против России по делу о систематических нарушениях прав человека в Крыму. Приняты почти все пункты жалобы, кроме трех админпрактик, суд может переходить к рассмотрению дела по существу.
  • 22 июля генпрокуратура РФ заявила, что подала первую в истории жалобу на Украину в ЕСПЧ, в которой в частности потребовала вернуть воду в оккупированный Крым.
  • Замминистра юстиции Иван Лищина сообщил, что уже на начальном этапе рассмотрения дела суд отказал РФ в применении обеспечительных мер по правилу 39 регламента.

Читайте также: Украина против России. В Минюсте перечислили, чем докажут контроль России над Донбассом

Оксана Житнюк
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Крым алексей навальный еспч мн17 Денис Малюська
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