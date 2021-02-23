Украина подала в ЕСПЧ жалобу против России из-за отравления Навального и других покушений
Украина подала в Европейский суд по правам человека межгосударственную жалобу против России – правительство обвиняет РФ в санкционированных убийствах своих противников. Об этом говорится в пресс-релизе ЕСПЧ.
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В жалобе Украины утверждается, что власти РФ, помимо целенаправленных покушений на жизни своих оппонентов, занимаются сокрытием данных об этих покушениях.
По словам правительственного уполномоченного по вопросам ЕСПЧ Ивана Лищины, Украина хочет сообщить о системном нарушении прав человека Российской Федерацией. В том числе, речь идет и о покушениях на территории Украины, передает Европейская правда.
"Речь идет о системных убийствах тех, кого считают врагами России, как то сотрудников военной разведки и СБУ, которых убили в Киеве и Мариуполе", – пояснил Лещина.
Также он отметил, что в одном из эпизодов, который фигурирует в обвинениях Украины, есть факт покушения на российского оппозиционера Алексея Навального.
- 2 февраля 2021 года Московский городской суд заменил условный срок Навального по делу Ив Роше на реальный. Политика приговорили к 3,5 годам в колонии общего режима. В его поддержку начались протесты.
- 17 февраля ЕСПЧ потребовал от России немедленно освободить Навального.
- 22 февраля стало известно, что главы МИД стран Евросоюза согласовали новые санкции против России.
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