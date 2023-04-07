Крым. Россияне строят укрепления вблизи Джанкоя, привлекают алкоголиков и наркоманов — ВСУ
07.04.2023, 07:18
Оккупированный Крым (Фото: EPA)
Россияне строят укрепления вокруг Джанкоя во временно оккупированном Крыму, привлекают к работам алкоголиков и наркоманов. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
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Военные заявляют, что в населенных пунктах Джанкойского районах захватчики привлекают к строительству фортификационных сооружений местных жителей.
Инженерными работами занимаются мужчины, большинство из которых — это наркоманы и алкоголики.
Оккупанты обещают рабочим деньги, однако люди их не получают или получают не в полном размере.
Фиксируются случаи, когда обманутые жители отказываются идти на дальнейшее сотрудничество, после чего вооруженные россияне силой заставляют их копать траншеи.
Ранее в разведке заявили, что оккупанты начали эвакуацию из Крыма, а полуостров в ближайшее время будет деоккупирован.
- Начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что Украина вернет временно оккупированный Крым комбинированным путем — военной силой и дипломатией.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что дипломатическое решение войны может заключаться в возвращении к границам Украины по состоянию на 2013 год.
- Министр обороны Алексей Резников считает, что Украина может вернуть Крым без боев.
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