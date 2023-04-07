Крым. Россияне строят укрепления вблизи Джанкоя, привлекают алкоголиков и наркоманов — ВСУ

Россияне строят укрепления вокруг Джанкоя во временно оккупированном Крыму, привлекают к работам алкоголиков и наркоманов. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Военные заявляют, что в населенных пунктах Джанкойского районах захватчики привлекают к строительству фортификационных сооружений местных жителей.

Инженерными работами занимаются мужчины, большинство из которых — это наркоманы и алкоголики.

Оккупанты обещают рабочим деньги, однако люди их не получают или получают не в полном размере.

Фиксируются случаи, когда обманутые жители отказываются идти на дальнейшее сотрудничество, после чего вооруженные россияне силой заставляют их копать траншеи.

Дмитро Гриниченко

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