UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Крым. В Феодосии прогремели взрывы. Оккупанты говорят о "сбитой украинской ракете" — фото

Цей матеріал також доступний українською
08.04.2023, 12:06
Крым. В Феодосии прогремели взрывы. Оккупанты говорят о
Дым над Феодосией после взрывов (Фото: скриншот с видео)

Во временно оккупированной Феодосии прозвучали взрывы, захватчики заявили, что якобы сбили украинскую ракету. 

Местные паблики сообщили о взрывах в городе, которые, предварительно, прозвучали неподалеку от порта.

Представители оккупантов заявили, что над Феодосией якобы была сбита ракета, которую запустила Украина.

На опубликованных фото можно увидеть столб дыма после взрывов в городе.

Дым над Феодосией после взрывов (Фото: скриншот с видео)

Ранее в разведке заявили, что оккупанты начали эвакуацию из Крыма, а полуостров в ближайшее время будет деоккупирован.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен сказал, что решение о возвращении Крыма должен принимать президент Владимир Зеленский.

Читайте также: Bild: Руководство НАТО считает, что главная цель наступления ВСУ — пробить коридор в Крым

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война Крым взрывы временно оккупированные территории
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 