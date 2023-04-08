Крым. В Феодосии прогремели взрывы. Оккупанты говорят о "сбитой украинской ракете" — фото
08.04.2023, 12:06
Дым над Феодосией после взрывов (Фото: скриншот с видео)
Во временно оккупированной Феодосии прозвучали взрывы, захватчики заявили, что якобы сбили украинскую ракету.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Местные паблики сообщили о взрывах в городе, которые, предварительно, прозвучали неподалеку от порта.
Представители оккупантов заявили, что над Феодосией якобы была сбита ракета, которую запустила Украина.
На опубликованных фото можно увидеть столб дыма после взрывов в городе.
Ранее в разведке заявили, что оккупанты начали эвакуацию из Крыма, а полуостров в ближайшее время будет деоккупирован.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен сказал, что решение о возвращении Крыма должен принимать президент Владимир Зеленский.
- Начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что Украина вернет временно оккупированный Крым комбинированным путем — военной силой и дипломатией.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что дипломатическое решение войны может заключаться в возвращении к границам Украины по состоянию на 2013 год.
- Министр обороны Алексей Резников считает, что Украина может вернуть Крым без боев.
Читайте также: Bild: Руководство НАТО считает, что главная цель наступления ВСУ — пробить коридор в Крым
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Последние новости
Комментарии