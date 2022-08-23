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Крымская платформа получила еще два направления работы – экономическое и законодательное

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23.08.2022, 14:59
Крымская платформа получила еще два направления работы – экономическое и законодательное - Фото
Владимир Зеленский (Скриншот видео)

К работе Крымской платформы добавлены еще два направления – экономическое и законодательное. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на открытии второго саммита Крымской платформы.

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"У нас есть очень проработанный взгляд на то, как восстановить наш украинский полуостров Крым после изгнания российских оккупантов. И поэтому мы добавляем в работу Крымской платформы еще два направления. Это экономическое направление и законодательное направление", – сказал президент.

Зеленский заявил, что у Украины есть стратегия восстановления Крыма и создается законодательный фундамент для Крыма после деоккупации.

"Мы приняли закон о коренных народах, которым защитили права крымскотатарского народа и Меджлиса, караимов и крымчаков. Мы развиваем крымскотатарский язык. Приняли закон о защите политзаключенных, всех, кто пострадал от оккупантов. И это только некоторые примеры. Мы не собираемся на этом останавливаться", – сообщил Зеленский.

Наталия Медведева
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Владимир Зеленский Крым крымская платформа
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