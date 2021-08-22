Крымская платформа поможет освободить оккупированный Крым – Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Турцию на Крымской платформе представит министр иностранных дел. Он также выразил уверенность, что Крымская платформа поможет деоккупировать украинский полуостров, передает пресс-служба Офиса президента Украины.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Сообщается, что президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Турции. Эрдоган отметил, что Турция с первых дней инициирования Крымской платформы поддерживала и будет и дальше поддерживать ее работу. Он также сообщил, что на саммите инициативы Турцию представит глава МИД Мевлют Чавушоглу.

"Убежден, что Крымская платформа станет действенным инструментом в деле освобождения незаконно оккупированного Крыма", – сказал Эрдоган.

Он подчеркнул, что позиция Турции по Крыму остается неизменной: государство не признает незаконную аннексию полуострова.

Эрдоган также поздравил Украину и граждан страны с 30-й годовщиной независимости и поблагодарил за участие украинских самолетов, вертолетов и спасателей в ликвидации последствий стихийных пожаров в Турции.

Зеленский, в свою очередь, обратился к Эрдогану с просьбой посодействовать в освобождении более 100 крымских татар, которых незаконно удерживает РФ.

Читайте также: "Крым – это Украина: сильнее вместе": МИД представило слоган и логотип Крымской платформы

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.