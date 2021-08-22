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Крымская платформа поможет освободить оккупированный Крым – Эрдоган

Цей матеріал також доступний українською
22.08.2021, 20:59
Крымская платформа поможет освободить оккупированный Крым – Эрдоган - Фото
Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента Украины)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Турцию на Крымской платформе представит министр иностранных дел. Он также выразил уверенность, что Крымская платформа поможет деоккупировать украинский полуостров, передает пресс-служба Офиса президента Украины.

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Сообщается, что президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Турции. Эрдоган отметил, что Турция с первых дней инициирования Крымской платформы поддерживала и будет и дальше поддерживать ее работу. Он также сообщил, что на саммите инициативы Турцию представит глава МИД Мевлют Чавушоглу.

"Убежден, что Крымская платформа станет действенным инструментом в деле освобождения незаконно оккупированного Крыма", – сказал Эрдоган.

Он подчеркнул, что позиция Турции по Крыму остается неизменной: государство не признает незаконную аннексию полуострова.

Эрдоган также поздравил Украину и граждан страны с 30-й годовщиной независимости и поблагодарил за участие украинских самолетов, вертолетов и спасателей в ликвидации последствий стихийных пожаров в Турции.

Зеленский, в свою очередь, обратился к Эрдогану с просьбой посодействовать в освобождении более 100 крымских татар, которых незаконно удерживает РФ.

Читайте также: "Крым – это Украина: сильнее вместе": МИД представило слоган и логотип Крымской платформы

Оксана Житнюк
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