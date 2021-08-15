Украинские спасатели вернулись с тушения пожаров в Турции

Сегодня, 15 августа, пограничники встретили самолеты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, которые вернулись после тушения пожаров в Турции. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба МВД.

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Пограничники Одесского отряда в приоритетном порядке оформили два воздушных судна ГСЧС на аэродроме "Школьный".

Самолеты украинских спасателей вернулись с тушения масштабных лесных пожаров в Турции, где ситуация пока стабилизировалась.

Для ускорения паспортного контроля оформления пограничники провели его вне пункта пропуска с использованием мобильных инспекторских рабочих мест.

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Наталия Медведева

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