Украинские спасатели вернулись с тушения пожаров в Турции
15.08.2021, 16:43
Фото: МВД
Сегодня, 15 августа, пограничники встретили самолеты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, которые вернулись после тушения пожаров в Турции. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба МВД.
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Пограничники Одесского отряда в приоритетном порядке оформили два воздушных судна ГСЧС на аэродроме "Школьный".
Самолеты украинских спасателей вернулись с тушения масштабных лесных пожаров в Турции, где ситуация пока стабилизировалась.
Для ускорения паспортного контроля оформления пограничники провели его вне пункта пропуска с использованием мобильных инспекторских рабочих мест.
- В конце июля на фоне сильной жары в Турции произошли лесные пожары, которые добрались до города Манавгат в курортной провинции Анталия, а позже распространились до курортных Мармариса, Бодрума и других городов на юге Турции. Украина отправила в Турцию пожарные самолеты и вертолеты.
- В начале августа из-за аномальной жары Грецию охватили лесные пожары. 7 августа отряд пожарных из Украины ликвидировал отдельные очаги пожара в Греции по фронту 2250 метров, были спасены два населенных пункта.
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