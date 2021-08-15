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Украинские спасатели вернулись с тушения пожаров в Турции

Цей матеріал також доступний українською
15.08.2021, 16:43
Украинские спасатели вернулись с тушения пожаров в Турции - Фото
Фото: МВД

Сегодня, 15 августа, пограничники встретили самолеты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, которые вернулись после тушения пожаров в Турции. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба МВД.

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Пограничники Одесского отряда в приоритетном порядке оформили два воздушных судна ГСЧС на аэродроме "Школьный". 

Самолеты украинских спасателей вернулись с тушения масштабных лесных пожаров в Турции, где ситуация пока стабилизировалась.

Для ускорения паспортного контроля оформления пограничники провели его вне пункта пропуска с использованием мобильных инспекторских рабочих мест.

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Наталия Медведева
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Турция пожар ГСЧС
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