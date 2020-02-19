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Крымский политзаключенный вышел на свободу и уехал в Киев

Крымский политзаключенный вышел на свободу и уехал в Киев - Фото
Алексей Стогний (фото - facebook.com/denisovaombudsman)
19.02.2020, 20:17

Политзаключенный Алексей Стогний, которого российские оккупанты обвиняли в подготовке диверсий в Крыму, вышел на свободу

Украинский политзаключенный Алексей Стогний, которого оккупационная администрация Крыма незаконно бросила в тюрьму, вышел на свободу и приехал в Киев. Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

"Все эти годы наш гражданин содержался в невыносимых условиях мест несвободы страны-оккупанта, что сильно сказалось на состоянии его здоровья", - написала она.

По данным Крымской правозащитной группы, сначала "суд" в Крыму обвинил Стогния в подготовке диверсий, но позже снял эти обвинения и "приговорил" по статьям об изготовлении и перевозке оружия и взрывчатых веществ.

Денисова сообщила, что пытается организовать высококвалифицированное медицинское обследование бывшего политзаключенного.

  • 10 ноября 2016 года российские спецслужбы распространили информацию о том, что 9 ноября в Севастополе были задержаны якобы "украинские диверсанты" ГУР МО ВСУ Дмитрий Штыбликов и Алексей Бесарбов, планировавшие, по легенде ФСБ, диверсионные акции на стратегических объектах Крыма. В ГУР отрицают причастность к задержанным и считают, что рассказами об "украинских диверсантах" в РФ маскируют репрессии против крымчан.
  • 15 ноября 2016 г оккупанты задержали Алексея Стогния и Глеба Шаблия, также обвинив их в подготовке диверсий в Крыму якобы по заданию Минобороны Украины.
  • Международная правозащитная организация Freedom House внесла Стогния и Шаблия в список политзаключенных.

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Крым репрессии оккупация Алексей Стогний
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