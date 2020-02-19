Крымский политзаключенный вышел на свободу и уехал в Киев

Алексей Стогний (фото - facebook.com/denisovaombudsman)

Украинский политзаключенный Алексей Стогний, которого оккупационная администрация Крыма незаконно бросила в тюрьму, вышел на свободу и приехал в Киев. Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

"Все эти годы наш гражданин содержался в невыносимых условиях мест несвободы страны-оккупанта, что сильно сказалось на состоянии его здоровья", - написала она.

По данным Крымской правозащитной группы, сначала "суд" в Крыму обвинил Стогния в подготовке диверсий, но позже снял эти обвинения и "приговорил" по статьям об изготовлении и перевозке оружия и взрывчатых веществ.

Денисова сообщила, что пытается организовать высококвалифицированное медицинское обследование бывшего политзаключенного.