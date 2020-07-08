Конституционный суд рассмотрит дело о назначении Порошенко Сытника в НАБУ

Группа из 51 нардепа считает, что Порошенко якобы узурпировал власть, назначив Сытника на пост главы НАБУ

Большая палата Конституционного суда рассмотрит, конституционно ли пятый президент Петром Порошенко назначил Артема Сытника на должность директора Национального антикоррупционого бюро в 2015 году. Об этом сообщает пресс-служба суда.

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Заседание назначено на 10:00 9 июля. Дело инициировано группой из 51 нардепа. Они считают, что при назначении Сытника Порошенко якобы превысил полномочия и нарушил ряд положений Конституции, в частности статью о запрете узурпации власти.

СПРАВКА. По закону о НАБУ (ч. 9 ст. 7), президент назначает директора Бюро, выбирая из двух-трех кандидатов, отобранных конкурсной комиссией.

В 2015 году в финал конкурса на пост директора НАБУ из 176 кандидатов вышли Артем Сытник и Николай Сирый. Порошенко назначил главой Бюро Сытника.

Сегодня Порошенко избирают меру пресечения по делу о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки в 2018 году. Следствие считает, что пятый президент якобы надавил на главу СВР для назначения Семочко.

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Марк Сировой

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