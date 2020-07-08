Объявлено подозрение пограничнику по делу об отпуске Порошенко на Мальдивах
Речь идет о новогоднем отпуске пятого президента в начале 2018 года
Госбюро расследований сообщило о подозрении экс-начальнику в/ч Госпогранслужбы "в содействии незаконной переправке лиц через госграницу": речь идет о поездке пятого президента Петра Порошенко с семьей в отпуск на Мальдивы на новогодние праздники в 2018 году. Об этом сообщили пресс-службы Офиса генпрокурора и ГБР.
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Там утверждают, что пограничник незаконно приказал подчиненным пропустить группу Порошенко через границу Украины, "вопреки существующему порядку и вне пункта пропуска".
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Если докажут его вину, подозреваемому грозит от пяти до семи лет тюрьмы.
В ГБР добавили, что проверяют причастность этого пограничника, а также лиц из руководства ГПСУ и Управления госохраны к переправке через границу бывших топ-чиновников без прохождения надлежащей процедуры паспортного и таможенного контроля вне пункта пропуска. "Устанавливается круг всех должностных лиц, причастных к организации создания и использования неконтролируемого канала в госгранице Украины. Их действиям будет дана надлежащая правовая оценка", - заявили в бюро.
Сегодня, 8 июля, продолжается процесс избрания меры пресечения Порошенко по другому делу: смотрите трансляцию.
- По оценкам журналистов Схем, отдых на Мальдивах обошелся Порошенко в $500 000.
- Порошенко заявил, что его перелет был оформлен в рамках закона: "У ГБР болезненное воображение".
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- 25 ноября 2019-го суд дал ГБР доступ к паспортам Порошенко.
- 27 ноября ГБР получило доступ к информации об отпусках и зарплате Порошенко.
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