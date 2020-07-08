Объявлено подозрение пограничнику по делу об отпуске Порошенко на Мальдивах

Речь идет о новогоднем отпуске пятого президента в начале 2018 года

Госбюро расследований сообщило о подозрении экс-начальнику в/ч Госпогранслужбы "в содействии незаконной переправке лиц через госграницу": речь идет о поездке пятого президента Петра Порошенко с семьей в отпуск на Мальдивы на новогодние праздники в 2018 году. Об этом сообщили пресс-службы Офиса генпрокурора и ГБР.

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Там утверждают, что пограничник незаконно приказал подчиненным пропустить группу Порошенко через границу Украины, "вопреки существующему порядку и вне пункта пропуска".

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Если докажут его вину, подозреваемому грозит от пяти до семи лет тюрьмы.

В ГБР добавили, что проверяют причастность этого пограничника, а также лиц из руководства ГПСУ и Управления госохраны к переправке через границу бывших топ-чиновников без прохождения надлежащей процедуры паспортного и таможенного контроля вне пункта пропуска. "Устанавливается круг всех должностных лиц, причастных к организации создания и использования неконтролируемого канала в госгранице Украины. Их действиям будет дана надлежащая правовая оценка", - заявили в бюро.

Сегодня, 8 июля, продолжается процесс избрания меры пресечения Порошенко по другому делу: смотрите трансляцию.

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Евгений Пилипенко

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