КСУ требует объяснений: Как решение по декларированию попало к президенту до публикации
В КСУ заподозрили представителя президента Федора Вениславского в давлении на судей
Конституционный суд заявил о желании получить от представителя Зеленского в КСУ Федора Вениславского объяснение того, как и кто передал в Офис президента решение о признании неконституционными ряда положений антикоррупционного законодательства до его официальной публикации на сайте суда. Об этом сообщает пресс-служба КСУ.
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В суда считают, что передача решения до официального обнародования – нарушение закона. Вениславский заявлял, что судьи, которые поделились информацией, фактически имели право разглашать содержание решения, поскольку оно было проголосовано и в него уже нельзя было внести какие-либо изменения.
В суде заявили, что визиты Вениславского в Конституционный суд, "которые не связаны с выполнением представительства президента в КСУ, его общение с отдельными судьями могут свидетельствовать о незаконном влиянии на них с целью блокирования рассмотрения дел, категорически недопустимом".
- 27 октября КСУ отменил статью о наказании за недостоверное декларирование и некоторые полномочия НАПК.
- 28 октября решение КСУ было опубликовано.
- В Украине начался конституционный кризис.
- 11 ноября Вениславский сообщил, что текст скандального решения КСУ оказался в ОП до официального обнародования на сайте КСУ.
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