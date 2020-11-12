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КСУ требует объяснений: Как решение по декларированию попало к президенту до публикации

12.11.2020, 20:03
КСУ требует объяснений: Как решение по декларированию попало к президенту до публикации - Фото
Конституционный суд Украины (Фото: пресс-служба КСУ)

В КСУ заподозрили представителя президента Федора Вениславского в давлении на судей

Конституционный суд заявил о желании получить от представителя Зеленского в КСУ Федора Вениславского объяснение того, как и кто передал в Офис президента решение о признании неконституционными ряда положений антикоррупционного законодательства до его официальной публикации на сайте суда. Об этом сообщает пресс-служба КСУ.

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В суда считают, что передача решения до официального обнародования – нарушение закона. Вениславский заявлял, что судьи, которые поделились информацией, фактически имели право разглашать содержание решения, поскольку оно было проголосовано и в него уже нельзя было внести какие-либо изменения.

В суде заявили, что визиты Вениславского в Конституционный суд, "которые не связаны с выполнением представительства президента в КСУ, его общение с отдельными судьями могут свидетельствовать о незаконном влиянии на них с целью блокирования рассмотрения дел, категорически недопустимом".

Наталия Медведева
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