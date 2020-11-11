Представитель Зеленского в КСУ: Открою тайну, мы знали текст решения до его публикации
По словам Вениславского, некоторые судьи КСУ поделились информацией, когда решение уже приняли, но документ еще не подписали
Текст скандального решения Конституционного суда о признании неконституционными ряда положений антикоррупционного законодательства оказался в Офисе президента вечером 27 октября – до его официальной публикации на сайте КСУ. Об этом в интервью Радио Свобода сказал представитель президента в КСУ Федор Вениславский.
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"Я вам открою тайну, поскольку решение было проголосовано, некоторые судьи поделились тем, о чем в нем говорилось, и мы понимали, что решение уже является необоснованным", – сказал Вениславский.
Он отметил, что судьи, которые поделились информацией, фактически уже имели право разглашать содержание решения, поскольку оно уже было проголосовано и в него уже нельзя было внести какие-либо изменения.
"Это был проект решения, проголосованный 27 числа. Без подписей... Нам дали возможность ознакомиться, и мы уже владели ситуацией", – отметил он.
Благодаря этому, по словам Вениславского, в Офисе президента поняли, что "имеет место абсолютно необоснованная позиция КСУ" и смогли обнародовать первое официальное заявление с ее осуждением.
По словам Вениславского, перед заседанием СНБО Зеленский провел два срочных совещания – 27 и 28 октября.
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- 28 октября решение КСУ было опубликовано.
- В Украине начался конституционный кризис.
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