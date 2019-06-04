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04.06.2019, 12:13

КСУ взялся за указ Зеленского о роспуске Рады

КСУ взялся за указ Зеленского о роспуске Рады - Фото
Конституционный суд Украины (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Представление в суд подали 62 народных депутата

Сегодня Конституционный суд рассматривает указ президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады и назначении досрочных парламентских выборов. Об этом сообщается в повестке дня заседаний суда, опубликованной на сайте КСУ.

Представление в суд подали 62 народных депутата о соответствии указа Конституции.

20 мая Зеленский вступил в должность президента и сразу же заявил, что распускает Раду, а 21 мая подписал указ о досрочном прекращении полномочий парламента и досрочных выборах.

24 мая в Украине официально стартовала избирательная кампания.

По состоянию на 3 июня Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 21 кандидата в народные депутаты.

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Теги: конституционный суд, выборы-2019, роспуск рады
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