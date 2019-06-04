КСУ взялся за указ Зеленского о роспуске Рады

Сегодня Конституционный суд рассматривает указ президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады и назначении досрочных парламентских выборов. Об этом сообщается в повестке дня заседаний суда, опубликованной на сайте КСУ.
Представление в суд подали 62 народных депутата о соответствии указа Конституции.
20 мая Зеленский вступил в должность президента и сразу же заявил, что распускает Раду, а 21 мая подписал указ о досрочном прекращении полномочий парламента и досрочных выборах.
24 мая в Украине официально стартовала избирательная кампания.
По состоянию на 3 июня Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 21 кандидата в народные депутаты.
Читайте также: ЦИК: Ситуация с подготовкой к внеочередным выборам критическая