Кто из нардепов больше всех "наговорил" в Раде - ОПОРА

В прошлом месяце в парламенте наиболее активной была Наталья Королевская из фракции ОПЗЖ, по данным ОПОРЫ

Больше всего в июне в парламенте выступала народный депутат от ОПЗЖ Наталья Королевская - 91 минуту 14 секунд. Об этом свидетельствуют данные общественной сети ОПОРА.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

На втором месте - представитель фракции Батькивщина Сергей Соболев, который потратил чуть больше часа на выступления - 63 минуты 26 секунд.

Лидер Батькивщины Юлия Тимошенко наговорила на 36 минут 12 секунд.

Представитель депутатской группы За будущее Тарас Батенко обращался к коллегам в течение 29 минут 53 секунды. Лишь на 3 секунды меньше выступал нардеп от Батькивщины Вадим Ивченко.

По состоянию на 22 июня, по данным Комитета избирателей Украины, половина депутатов монобольшинства почти не выступала в Верховной Раде.

Наталия Софиенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.