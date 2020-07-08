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Кто из нардепов больше всех "наговорил" в Раде - ОПОРА

08.07.2020, 15:18
Кто из нардепов больше всех
Верховная Рада (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В прошлом месяце в парламенте наиболее активной была Наталья Королевская из фракции ОПЗЖ, по данным ОПОРЫ

Больше всего в июне в парламенте выступала народный депутат от ОПЗЖ Наталья Королевская - 91 минуту 14 секунд. Об этом свидетельствуют данные общественной сети ОПОРА.

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На втором месте - представитель фракции Батькивщина Сергей Соболев, который потратил чуть больше часа на выступления - 63 минуты 26 секунд.

Лидер Батькивщины Юлия Тимошенко наговорила на 36 минут 12 секунд.

Представитель депутатской группы За будущее Тарас Батенко обращался к коллегам в течение 29 минут 53 секунды. Лишь на 3 секунды меньше выступал нардеп от Батькивщины Вадим Ивченко.

Наталия Софиенко
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