Кучма был доволен работой Януковича, пока он не начал раскручивать президентские амбиции

Второй президент Леонид Кучма был доволен работой Виктора Януковича на посту премьер-министра, но пока тот не начал раскручивать президентские амбиции. Об этом Кучма рассказал в интервью BBC.

Второй президент напомнил, что за его время в Украине сменилось семь премьеров. Он уточнил, что это не означает, что он им всем "открывал двери" в политику.

"К тому же на момент назначения Янукович уже был политической фигурой заметного калибра. Согласно Конституции образца 1996 года, Украина была президентско-парламентской республикой, поэтому пост премьера был больше техническим, чем политическим", — пояснил Кучма.

По его словам, сначала он хотел предложить на главу правительства Сергея Тигипко. Но пришел к выводу, что шансов на его утверждение в Верховной Раде нет. Да и сам Тигипко тогда отказался. Так и возникла кандидатура Януковича.

"И пока Янукович не начал раскручивать свои президентские амбиции, я был доволен работой его правительства, особенно экономического блока. Янукович действительно был вполне приемлемым премьером. И оказался действительно ужасным президентом", — сказал Кучма.

Он добавил, что изначально очень сдержанно относился к его президентским перспективам. А во время Оранжевой революции предлагал снять его кандидатуру.

Кучма добавил, что он не продвигал Януковича. По его мнению, это делал российский диктатор Владимир Путин.

В этом же интервью Кучма рассказал, почему назначил Табачника и Медведчука на пост главы АП. По его словам, они были эффективными бюрократами и вели себя и высказывались в его присутствии как государственники.