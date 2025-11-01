Кучма був задоволений роботою Януковича, поки він не почав розкручувати президентські амбіції

Віктор Янукович та Леонід Кучма (Фото: Valeriy Solovyov/EPA)

Другий президент Леонід Кучма був задоволений роботою Віктора Януковича на посаді прем’єр-міністра, але поки він не почав розкручувати президентські амбіції. Про це Кучма розповів в інтерв’ю BBC.

Другий президент нагадав, що за його часів в Україні змінилося сім прем'єрів. Він уточнив, що це не означає, що він їм усім "відкривав двері" у політику.

"До того ж на момент призначення Янукович уже був політичною фігурою помітного калібру. Згідно із Конституцією зразка 1996 року, Україна була президентсько-парламентською республікою, тому пост прем'єра був більше технічним, ніж політичним", – пояснив Кучма.

За його словами, спочатку він хотів запропонувати на очільника уряду Сергія Тігіпка. Але дійшов висновку, що шансів на його затвердження у Верховній Раді немає. Та й сам Тігіпко тоді відмовився. Так і виникла кандидатура Януковича.

"І поки Янукович не почав розкручувати свої президентські амбіції, я був задоволений роботою його уряду, особливо економічного блоку. Янукович справді був цілком прийнятним прем'єром. І виявився справді жахливим президентом", – сказав Кучма.

Він додав, що від початку дуже стримано ставився до його президентських перспектив. А під час Помаранчевої революції пропонував зняти його кандидатуру.

Кучма додав, що він не просував Януковича. На його думку, це робив російський диктатор Володимир Путін.

У цьому ж інтерв’ю Кучма розповів, чому призначив Табачника та Медведчука на посаду очыльника АП. За його словами, вони були ефективними бюрократами та поводилися і висловлювались у його присутності як державники.