Кулеба: Эрдоган — один в мире, кто может убедить Путина вернуться в зерновую сделку

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган — это "единственный человек в мире", кто может убедить диктатора Владимира Путина вернуться в зерновую сделку. Об этом он сообщил в интервью агентству Reuters.

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По его словам, у Эрдогана, который балансирует между Украиной и Россией, больше всего шансов на возрождение соглашения.

"Думаю, не будет преувеличением сказать, что президент Эрдоган, вероятно, единственный человек в мире, который может убедить Путина вернуться к Черноморской зерновой инициативе", — заявил Кулеба.

Ранее стало известно, что Эрдоган выражает намерение оживить соглашение по экспорту зерна по Черному морю в "расширенном формате".

По сообщению агентства Bloomberg, он призывает западные страны помочь сделать эту инициативу основой для достижения мира между Россией и Украиной.

После 17 июля 2023 года, когда Россия объявила о выходе из Черноморской зерновой инициативы, ее армия начала систематически атаковать украинскую портовую инфраструктуру и города на юге.

В ночь на 2 августа армия России запустила группы дронов Shahed по разным областям Украины. Помимо Киева был атакован Измаил на юге Одесской области. Во время атаки силы ПВО уничтожили более 10 ударных беспилотников.

После атаки цены на пшеницу в Чикаго подскочили на 4%, поскольку трейдеры озабочены перспективами продления поставок украинского продовольствия, сообщило Reuters.

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