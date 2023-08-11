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Кулеба: Эрдоган — один в мире, кто может убедить Путина вернуться в зерновую сделку

Цей матеріал також доступний українською
11.08.2023, 11:14
Кулеба: Эрдоган — один в мире, кто может убедить Путина вернуться в зерновую сделку - Фото
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: EPA)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган — это "единственный человек в мире", кто может убедить диктатора Владимира Путина вернуться в зерновую сделку. Об этом он сообщил в интервью агентству Reuters.

По его словам, у Эрдогана, который балансирует между Украиной и Россией, больше всего шансов на возрождение соглашения. 

"Думаю, не будет преувеличением сказать, что президент Эрдоган, вероятно, единственный человек в мире, который может убедить Путина вернуться к Черноморской зерновой инициативе", — заявил Кулеба.

Ранее стало известно, что Эрдоган выражает намерение оживить соглашение по экспорту зерна по Черному морю в "расширенном формате".

По сообщению агентства Bloomberg, он призывает западные страны помочь сделать эту инициативу основой для достижения мира между Россией и Украиной.

Читайте также: Атака по Одессе. Данилов: Россия хочет изолировать Украину от Черного моря, мы отреагируем

Дмитрий Гриниченко
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