Кулеба: Эрдоган — один в мире, кто может убедить Путина вернуться в зерновую сделку
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган — это "единственный человек в мире", кто может убедить диктатора Владимира Путина вернуться в зерновую сделку. Об этом он сообщил в интервью агентству Reuters.
По его словам, у Эрдогана, который балансирует между Украиной и Россией, больше всего шансов на возрождение соглашения.
"Думаю, не будет преувеличением сказать, что президент Эрдоган, вероятно, единственный человек в мире, который может убедить Путина вернуться к Черноморской зерновой инициативе", — заявил Кулеба.
Ранее стало известно, что Эрдоган выражает намерение оживить соглашение по экспорту зерна по Черному морю в "расширенном формате".
По сообщению агентства Bloomberg, он призывает западные страны помочь сделать эту инициативу основой для достижения мира между Россией и Украиной.
- После 17 июля 2023 года, когда Россия объявила о выходе из Черноморской зерновой инициативы, ее армия начала систематически атаковать украинскую портовую инфраструктуру и города на юге.
- В ночь на 2 августа армия России запустила группы дронов Shahed по разным областям Украины. Помимо Киева был атакован Измаил на юге Одесской области. Во время атаки силы ПВО уничтожили более 10 ударных беспилотников.
- После атаки цены на пшеницу в Чикаго подскочили на 4%, поскольку трейдеры озабочены перспективами продления поставок украинского продовольствия, сообщило Reuters.
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