Кулеба: Ердоган — єдиний у світі, хто може переконати Путіна повернутися в зернову угоду
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган — це "єдина людина у світі", хто може переконати диктатора Володимира Путіна повернутися в зернову угоду. Про це він повідомив в інтерв'ю агентству Reuters.
За його словами, Ердоган, який балансує між Україною та Росією, має найбільше шансів на відродження угоди.
"Думаю, не буде перебільшенням сказати, що президент Ердоган, ймовірно, єдина людина у світі, яка може переконати Путіна повернутися до Чорноморської зернової ініціативи", — заявив Кулеба.
Раніше стало відомо, що Ердоган висловлює намір оживити угоду щодо експорту зерна Чорним морем у "розширеному форматі".
За повідомленням агентства Bloomberg, він закликає західні країни допомогти зробити цю ініціативу основою для досягнення миру між Росією та Україною.
- Після 17 липня 2023 року, коли Росія оголосила про вихід із Чорноморської зернової ініціативи, її армія почала систематично атакувати українську портову інфраструктуру та міста на півдні.
- У ніч проти 2 серпня армія Росії запустила групи дронів Shahed із різних регіонів України. Окрім Києва був атакований Ізмаїл на півдні Одещини. Під час атаки сили ППО знищили понад 10 ударних безпілотників.
- Після атаки ціни на пшеницю в Чикаго підскочили на 4%, оскільки трейдери стурбовані перспективами продовження постачання українського продовольства, повідомило Reuters.
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