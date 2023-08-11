Кулеба: Ердоган — єдиний у світі, хто може переконати Путіна повернутися в зернову угоду

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган — це "єдина людина у світі", хто може переконати диктатора Володимира Путіна повернутися в зернову угоду. Про це він повідомив в інтерв'ю агентству Reuters.

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За його словами, Ердоган, який балансує між Україною та Росією, має найбільше шансів на відродження угоди.

"Думаю, не буде перебільшенням сказати, що президент Ердоган, ймовірно, єдина людина у світі, яка може переконати Путіна повернутися до Чорноморської зернової ініціативи", — заявив Кулеба.

Раніше стало відомо, що Ердоган висловлює намір оживити угоду щодо експорту зерна Чорним морем у "розширеному форматі".

За повідомленням агентства Bloomberg, він закликає західні країни допомогти зробити цю ініціативу основою для досягнення миру між Росією та Україною.

Після 17 липня 2023 року, коли Росія оголосила про вихід із Чорноморської зернової ініціативи, її армія почала систематично атакувати українську портову інфраструктуру та міста на півдні.

У ніч проти 2 серпня армія Росії запустила групи дронів Shahed із різних регіонів України. Окрім Києва був атакований Ізмаїл на півдні Одещини. Під час атаки сили ППО знищили понад 10 ударних безпілотників.

Після атаки ціни на пшеницю в Чикаго підскочили на 4%, оскільки трейдери стурбовані перспективами продовження постачання українського продовольства, повідомило Reuters.

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