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Кулеба: Ердоган — єдиний у світі, хто може переконати Путіна повернутися в зернову угоду

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11.08.2023, 11:14
Кулеба: Ердоган — єдиний у світі, хто може переконати Путіна повернутися в зернову угоду - Фото
Реджеп Тайїп Ердоган (Фото: EPA)

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган — це "єдина людина у світі", хто може переконати диктатора Володимира Путіна повернутися в зернову угоду. Про це він повідомив в інтерв'ю агентству Reuters.

За його словами, Ердоган, який балансує між Україною та Росією, має найбільше шансів на відродження угоди.

"Думаю, не буде перебільшенням сказати, що президент Ердоган, ймовірно, єдина людина у світі, яка може переконати Путіна повернутися до Чорноморської зернової ініціативи", — заявив Кулеба.

Раніше стало відомо, що Ердоган висловлює намір оживити угоду щодо експорту зерна Чорним морем у "розширеному форматі".

За повідомленням агентства Bloomberg, він закликає західні країни допомогти зробити цю ініціативу основою для досягнення миру між Росією та Україною.

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Дмитро Гриниченко
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