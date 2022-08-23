Кулеба: Это не Украина отдала ядерное оружие, а тандем США и России его забрал
Украина была вынуждена отдать ядерное оружие в 1990-х годах, когда США и Россия объединились, чтобы его забрать. Сейчас Будапештский меморандум не работает, и надо что-то делать, однако эта тема очень болезненна для партнеров. Об этом заявил в интервью Факты ICTV министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
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Он считает, что Будапештский меморандум был "мертворожденным". При этом Кулеба сказал, что не будет винить предшественников, поскольку тогда "США и РФ по сути объединились, чтобы забрать у Украины ядерное оружие".
По его словам, противостоять такому тандему было очень сложно в той реальности, хотя сейчас Украина, "конечно, не отдала бы ядерное оружие".
"Я хочу, чтобы мы четко поняли, это не Украина отдала ядерное оружие. А тандем США и РФ – президента Клинтона и президента Ельцина – забрали у Украины ядерное оружие. Это историческая правда, о которой надо говорить", – сказал Кулеба.
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Он подчеркнул, что с тех пор Украина была одним из самых приверженных участников глобального соглашения о нераспространении ядерного оружия. Однако, по его словам, с 2014 года стало ясно, что Будапешт не работает, и тогда поднимается вопрос – что дальше.
"Если дальше, то надо идти на конференцию участников соглашения о нераспространении ядерного оружия и говорить откровенно: ничего не сработало, мы всем приверженно показываем, как хорошо отдавать ядерное оружие, а на самом деле ничего хорошего в этом нет", – сказал глава МИД.
При этом он отметил, что Россия перекрутила февральское заявление президента Владимира Зеленского с критикой Будапештского меморандума. По его словам, рассказы о якобы планах Украины создавать ядерное оружие – "полный бред".
"Это заявление было элементом нашей наглой дипломатии, когда мы четко ставили вопрос: так а что дальше, сколько вы еще нас будете хлопать по плечу, партнеры, вздыхать и говорить, что Будапешт не работает. Так если Будапешт не работает, надо что-то делать. Или Украина должна молча сидеть и терпеть, как нас разрывают на куски, только потому, что вы не хотите возвращаться к этой болезненной для вас темы?" – добавил Кулеба.
- 2 августа госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что нападением на Украину Россия посылает "ужасный сигнал" странам, которые задумываются о ядерном оружием.
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