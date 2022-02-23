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Зеленский не анонсировал разработку ядерного оружия – Данилов

Цей матеріал також доступний українською
23.02.2022, 12:50
Зеленский не анонсировал разработку ядерного оружия – Данилов - Фото
Алексей Данилов (Фото: пресс-служба СНБО)

Президент Владимир Зеленский не анонсировал разработку Украиной ядерного оружия, когда говорил о Будапештском меморандуме на Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом заявил на брифинге секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

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"Президент не говорил о разработке ядерного оружия. Президент обращал внимание на выполнение всеми подписантами Будапештского меморандума всех условий нашей безопасности", – сказал он.

Он напомнил, что в 1994 году Украина отдала все свое ядерное оружие, а подписанты (Россия, Великобритания и США) взяли на себя "полномочия обеспечить независимость Украины".

"О том, что мы разрабатываем ядерное оружие, я нигде не слышал, нигде не читал", – сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин, апеллируя к словам Зеленского, утверждал, что в Украине якобы начали обсуждать вопрос о разработке ядерного оружия.

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Марк Сировой
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Владимир Зеленский ядерное оружие будапештский меморандум Алексей Данилов
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