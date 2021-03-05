Кулеба: Из-за России переговоры в ТКГ – театр абсурда, сейчас это вышло на топ-уровень

Заседания Трехсторонней контактной группы все больше похожи на "театр абсурда" из-за деструктивных действий России. Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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По его словам, РФ и представители боевиков "водят ситуацию по кругу, используют абсурдные аргументы, дискуссии" для того, чтобы затягивать процесс переговоров и не принимать никаких решений.

"Проблема в том, что несмотря на все усилия Украины, нашей делегации в ТКГ, мы видим с той стороны сплошной деструктив и называние белого черным. Не то, чтобы это было что-то новое чего мы не знали, но за последние семь лет конфликта сейчас это вышло на топ-уровень".

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Станислав Стороженко

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