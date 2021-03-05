Кулеба: Из-за России переговоры в ТКГ – театр абсурда, сейчас это вышло на топ-уровень
Заседания Трехсторонней контактной группы все больше похожи на "театр абсурда" из-за деструктивных действий России. Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
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По его словам, РФ и представители боевиков "водят ситуацию по кругу, используют абсурдные аргументы, дискуссии" для того, чтобы затягивать процесс переговоров и не принимать никаких решений.
"Проблема в том, что несмотря на все усилия Украины, нашей делегации в ТКГ, мы видим с той стороны сплошной деструктив и называние белого черным. Не то, чтобы это было что-то новое чего мы не знали, но за последние семь лет конфликта сейчас это вышло на топ-уровень".
- 14 февраля 2021 года спикер украинской делегации в ТКГ Арестович заявил, что обострение ситуации на Донбассе "практически неизбежно".
- 2 марта представитель Донецка в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш заявил, что посол ОБСЕ Пьер Морель давил на украинскую делегацию, чтобы те обсуждали план террористических организаций "ЛНР/ДНР"
- 3 марта боевики российских гибридных войск из террористической группировки "ДНР" заявили о фактическом выходе из длившегося с лета 2020-го перемирия, сказав что намерены вести "упреждающий огонь" по позициям ВСУ.
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