Кулеба — критикам наступления на Западе: Вступите в иностранный легион и помогите Украине

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в шутку призвал критиков наступления Вооруженных Сил Украины на Западе вступить в иностранный легион. Об этом он сообщил в интервью агентству AFP, цитирует его Business Recorder.

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По его словам, критики наступления могут пойти и вступить в иностранный легион ВСУ, чтобы помочь Украине на фронте.

"Легко сказать, что вы хотите, чтобы все было быстрее, когда вас нет рядом", — сказал Кулеба.

Одновременно он отметил, что Украина продолжает нуждаться в стабильных поставках западных вооружений и боеприпасов, пока Силы обороны не разгромят российскую армию.

"Правда в том, что пока мы не победили, нам нужно больше, нам нужно двигаться вперед, потому что война — это реальность, и в этой реальности нам нужно побеждать. Другого пути нет", — резюмировал министр.

Иностранный легион ВСУ был создан по инициативе президента Владимира Зеленского в начале большой войны для добровольцев из разных стран, которые хотят воевать на стороне Украины. Согласно открытым данным, его численность может составлять около 20 000 человек. В его составе воюют бойцы из Северной и Южной Америки, Азии, Европы, а также стран бывшего СССР.

16 августа в Минобороны заявили об освобождении Урожайного на Бердянском направлении.

13 августа Генштаб сообщил о "частичном успехе" Сил обороны в Запорожской области возле села Работино.

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