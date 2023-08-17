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Кулеба — критикам наступления на Западе: Вступите в иностранный легион и помогите Украине

Цей матеріал також доступний українською
17.08.2023, 14:32
Кулеба — критикам наступления на Западе: Вступите в иностранный легион и помогите Украине - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: EPA)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в шутку призвал критиков наступления Вооруженных Сил Украины на Западе вступить в иностранный легион. Об этом он сообщил в интервью агентству AFP, цитирует его Business Recorder.

По его словам, критики наступления могут пойти и вступить в иностранный легион ВСУ, чтобы помочь Украине на фронте. 

"Легко сказать, что вы хотите, чтобы все было быстрее, когда вас нет рядом", — сказал Кулеба.

Одновременно он отметил, что Украина продолжает нуждаться в стабильных поставках западных вооружений и боеприпасов, пока Силы обороны не разгромят российскую армию. 

"Правда в том, что пока мы не победили, нам нужно больше, нам нужно двигаться вперед, потому что война — это реальность, и в этой реальности нам нужно побеждать. Другого пути нет", — резюмировал министр.

Иностранный легион ВСУ был создан по инициативе президента Владимира Зеленского в начале большой войны для добровольцев из разных стран, которые хотят воевать на стороне Украины. Согласно открытым данным, его численность может составлять около 20 000 человек. В его составе воюют бойцы из Северной и Южной Америки, Азии, Европы, а также стран бывшего СССР. 

Читайте также: Мины со всех сторон, инженеры пробили коридор: ВСУ сообщили детали освобождения Ровнополя

Дмитрий Гриниченко
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