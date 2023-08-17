Кулеба — критикам наступления на Западе: Вступите в иностранный легион и помогите Украине
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в шутку призвал критиков наступления Вооруженных Сил Украины на Западе вступить в иностранный легион. Об этом он сообщил в интервью агентству AFP, цитирует его Business Recorder.
"Легко сказать, что вы хотите, чтобы все было быстрее, когда вас нет рядом", — сказал Кулеба.
Одновременно он отметил, что Украина продолжает нуждаться в стабильных поставках западных вооружений и боеприпасов, пока Силы обороны не разгромят российскую армию.
"Правда в том, что пока мы не победили, нам нужно больше, нам нужно двигаться вперед, потому что война — это реальность, и в этой реальности нам нужно побеждать. Другого пути нет", — резюмировал министр.
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- Генерал Тарнавский вечером 12 августа заявил, что на Таврическом направлении есть отбитые у россиян территории.
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