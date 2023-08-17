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Кулеба — критикам наступу на Заході: Вступіть до іноземного легіону та допоможіть Україні

Этот материал также доступен на русском
17.08.2023, 14:32
Кулеба — критикам наступу на Заході: Вступіть до іноземного легіону та допоможіть Україні - Фото
Дмитро Кулеба (Фото: EPA)

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба жартома закликав критиків наступу Збройних Сил України на Заході вступити в іноземний легіон. Про це він повідомив в інтерв'ю агентству AFP, цитує його Business Recorder.

За його словами, критики наступу можуть піти та вступити до іноземного легіону ЗСУ, щоб допомогти Україні на фронті.

"Легко сказати, що ви хочете, щоб все було швидше, коли вас немає поряд", — сказав Кулеба.

Водночас він зазначив, що Україна продовжує потребувати стабільного постачання західних озброєнь і боєприпасів, поки Сили оборони не розгромлять російську армію.

"Правда в тому, що поки ми не перемогли, нам потрібно більше, нам треба рухатися вперед, тому що війна — це реальність, і в цій реальності нам потрібно перемагати. Іншого шляху немає", — резюмував міністр.

Іноземний легіон ЗСУ було створено з ініціативи президента Володимира Зеленського на початку великої війни для добровольців із різних країн, які хочуть воювати на боці України. Згідно з відкритими даними, його чисельність може становити близько 20 000 осіб. У його складі воюють бійці із Північної та Південної Америки, Азії, Європи, а також країн колишнього СРСР.

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Дмитро Гриниченко
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