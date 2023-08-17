Кулеба — критикам наступу на Заході: Вступіть до іноземного легіону та допоможіть Україні

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба жартома закликав критиків наступу Збройних Сил України на Заході вступити в іноземний легіон. Про це він повідомив в інтерв'ю агентству AFP, цитує його Business Recorder.

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За його словами, критики наступу можуть піти та вступити до іноземного легіону ЗСУ, щоб допомогти Україні на фронті.

"Легко сказати, що ви хочете, щоб все було швидше, коли вас немає поряд", — сказав Кулеба.

Водночас він зазначив, що Україна продовжує потребувати стабільного постачання західних озброєнь і боєприпасів, поки Сили оборони не розгромлять російську армію.

"Правда в тому, що поки ми не перемогли, нам потрібно більше, нам треба рухатися вперед, тому що війна — це реальність, і в цій реальності нам потрібно перемагати. Іншого шляху немає", — резюмував міністр.

Іноземний легіон ЗСУ було створено з ініціативи президента Володимира Зеленського на початку великої війни для добровольців із різних країн, які хочуть воювати на боці України. Згідно з відкритими даними, його чисельність може становити близько 20 000 осіб. У його складі воюють бійці із Північної та Південної Америки, Азії, Європи, а також країн колишнього СРСР.

16 серпня у Міноборони заявили про звільнення Урожайного на Бердянському напрямку.

13 серпня Генштаб повідомив про "частковий успіх" Сил оборони в Запорізькій області біля села Роботине.

Генерал Тарнавський ввечері 12 серпня заявив, що на Таврійському напрямку є відбиті у росіян території.

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