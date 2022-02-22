Кулеба: Минские соглашения уже не в центре дискуссии, мы определим отношение к ним позже

Минские соглашения с 21 февраля, после того, как Россия признала "республиками" оккупированные территории Донбасса, не занимают центральное место в вопросе восстановления территориальной целостности Украины и обеспечения нерушимости ее границ. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге.

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"Минские соглашения – это деликатный вопрос по ряду причин. Потому что, с одной стороны, у них есть политический блок, с другой стороны – у них есть также блок безопасности", – сказал глава МЗС.

Кулеба подчеркнул, что сейчас Украина является как раз составляющей безопасности и это ключевой фактор.

"Не ведясь на провокации России, мы свою дальнейшую позицию, свое дальнейшее отношение к минским соглашениям определим дополнительно", – сказал глава украинской дипломатии.

Он добавил, что со вчерашнего дня вопрос минских соглашений больше не является центральным вопросом в дискуссии о восстановлении территориальной целостности Украины на востоке и гарантирования нерушимости наших границ.

"Ситуация стала гораздо шире, и теперь мы будем основный фокус делать на применении механизма Будапештского меморандума, по которому Украине были предоставлены определенные гарантии безопасности, на применении механизма Совета безопасности ООН для гарантирования безопасности нашей страны", – сказал Кулеба.

По его словам, ситуация вышла на совершенно другой масштаб, и минские договоренности являются лишь одним из элементов текущей повестки дня.

Отвечая на вопрос о сегодняшнем заявлении посла ФРГ в Украине о том, что Будапештский меморандум не предполагает юридических обязательств, Кулеба сказал: "Я не понимаю, почему посол страны, которая вообще не является подписантом Будапештского меморандума, комментирует юридический или политический статус этого документа. Минские соглашения точно так же не являются юридическим документом, это политическая договоренность, но тем не менее это не мешало стране, о которой вы говорите, последовательно настаивать на выполнении положений минских договоренностей".

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19 января на Мюнхенской конференции Зеленский заявил, что Украина инициирует консультации по Будапештскому меморандуму. Если конкретных решений не будет, то Украина имеет полное право считать, что меморандум не работает, сказал президент.

Кулеба заявил, что считает ошибкой отказ Украины от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности по Будапештскому меморандуму и что некоторые страны должны усердно работать над гарантиями безопасности для Украины.

Украина направила официальный запрос в Совбез ООН.

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Наталия Медведева

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