Кулеба: Нужен максимальный результат по производству дронов в кратчайшие сроки

Кулеба заявил, что Украина и Литва будут совместно наращивать производство дронов

Дмитрий Кулеба (Фото: МИД)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и Литва будут совместно усиливать производство дронов для Сил обороны. Об этом он сообщил после переговоров с литовским коллегой Габриэлюсом Ландсбергисом.

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По его словам, большая часть разговора была посвящена определению общих шагов для наращивания производства дронов.

Он отметил, что у Литвы есть технологии, а у Украины — возможности для масштабирования производства.

"Это была ключевая тема. Есть четкое понимание, что, как и когда делать, чтобы украинско-литовское сотрудничество в производстве дронов в кратчайшие сроки дало максимальный результат", — сказал Кулеба.