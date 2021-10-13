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Кулеба о морском деле в Гааге: Украина сорвала планы РФ ввести суд в заблуждение

Цей матеріал також доступний українською
13.10.2021, 14:43
Кулеба о морском деле в Гааге: Украина сорвала планы РФ ввести суд в заблуждение - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: пресс-служба МИД)

На слушаниях в Арбитражном суде в Гааге по делу о захвате украинских кораблей и экипажа в Керченском проливе РФ попыталась ввести в заблуждение суд, но украинская делегация сорвала этот план, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время брифинга.

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В понедельник, 11 октября, когда в Гааге начались слушанья по делу о захвате Россией украинских кораблей и экипажа в ноябре 2018 года, РФ пыталась ввести суд и общественность, которая следит за процессом, в заблуждение, заявил министр.

"Это была попытка поставить все с ног на голову в классическом русском стиле", – сообщил Кулеба.

Он подчеркнул, что 12 октября украинская делегация сорвала эту попытку РФ.

"Мы разложили по полочкам российские манипуляции и непоследовательность, аргументировано доказали свою позицию. Украина работает над тем, чтобы дерзкий и противоправный захват Россией кораблей ВМС Украины в ноябре 2018 года получил четкую оценку международного правосудия", – заявил он.

Кулеба добавил, что РФ должна ответить за все преступления и нарушения международного права "сколько бы времени это не заняло".

"На этой неделе в Гааге Украина отстаивает не только свои национальные интересы, но и целостность международного права в целом. Правда и право на нашей стороне. Мы шаг за шагом доказываем преступления России, требуем от международных судов принятия жестких санкций и ограничительных мер против Кремля ", – подытожил он.

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Елизавета Кумбер
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суд гаага керченский пролив дмитрий кулеба украинская делегация
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