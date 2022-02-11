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Кулеба о "Нормандии": Никаких красных линий Украина не пересекла, на уступки не пошли

Цей матеріал також доступний українською
11.02.2022, 15:03
Кулеба о
Дмитрий Кулеба (Фото: пресс-служба МИД)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что на вчерашней нормандской встрече в Берлине украинская делегации не пересекла никаких красных линий и не пошла ни на какие уступки в принципиальных для государства вопросах. Об этом глава МИД сказал на брифинге в Харькове.

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"Непростой, мягко говоря, был разговор, но Андрей Ермак, как глава делегации, и коллеги в составе делегации – они абсолютно удержали все наши позиции, не уступили в никаких важных для Украины моментах и, как говорится, не пересекли никаких красных линий", – сказал глава МИД.

Кулеба подчеркнул, что переговоры в рамках нормандского формата являются "чрезвычайно сложными", но они должны продолжаться, потому что "нет другого пути, кроме дипломатического урегулирования конфликта".

Он также сообщил, что Россия вновь начала очередную волну обвинений, заявляя, что Украина якобы готовит наступление и провокации.

"Хочу официально заявить, что никаких наступательных действий Украина не планирует, никакие провокации нам не нужны", – сказал Кулеба.

Подобные сообщения со стороны РФ, как считает глава МИД, направлены на нагнетание эмоционального состояния и на попытки переложить ответственность на Украину. Тем не менее, подчеркнул Кулеба, у всех европейских партнеров есть четкое понимание, что ответственность за эскалацию несет РФ.

  • Среди обозначенных ранее Кулебой красных линий – никаких уступок по суверенитету и территориальной целостности, а также отказ Украины от прямого диалога с боевиками.
  • 10 февраля в Берлине состоялась встреча советников лидеров "Нормандии". Она длилась более девяти часов, но стороны не смогли прийти к какому-то общему документу. Глава российской делегации Дмитрий Козак по итогам встречи обвинил украинцев в отказе от прямых переговоров с боевиками.
  • Сегодня Ермак по итогам встречи заявил, что процесс разблокирован, и теперь встречи в нормандском формате будут частыми, а украинская делегация продолжит занимать конструктивную позицию по всем вопросам. 

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Оксана Житнюк
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