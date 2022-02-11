"Ничего нового". Кулеба отреагировал на призыв Байдена к гражданам США покинуть Украину

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба не видит ничего нового в заявлении президента США Джо Байдена, который призвал американских граждан "сейчас же" покинуть Украину из-за угрозы российской агрессии. Об этом глава МИД заявил на брифинге в Харькове.

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"Ничего нового в этом заявлении нет. Мы знаем позицию США, которые уже делали такие заявления. Они начали с эвакуации членов семей и сотрудников посольства. Это заявление не свидетельствует о каком-то радикальном изменении ситуации", – сказал он.

Кулебу также попросили прокомментировать заявление дипломатов России о возможной эвакуации неосновного персонала посольства РФ в Киеве.

Глава МИД ответил, что это надо рассматривать в контексте нарратива Кремля о якобы подготовке наступления Украины. По его словам, РФ пытается показать, что их дипломаты якобы "находятся в опасности".

"Все это – такая игра нарративов и борьба за то, кто победит в игре под названием "Кто виноват?", – сказал Кулеба.

При этом он подчеркнул: Украина не планирует никаких наступательных действий и провокаций. Россия же пытается переложить ответственность на Украину, однако все партнеры четко понимают, что ответственность за эскалацию несет Россия, добавил министр.

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Марк Сировой

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