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Морская блокада. Россия передумала закрывать Азов, но не Черное море

Цей матеріал також доступний українською
10.02.2022, 23:29
Морская блокада. Россия передумала закрывать Азов, но не Черное море - Фото
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Россия отменила блокирование Азовского моря для проведения военных учений. Но страна-агрессор пока по-прежнему планирует блокировать Черное море. Об этом сообщил в Facebook главный редактор BlackSeaNews Андрей Клименко.

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Как отмечается, сегодня, 10 февраля, в 16:43 управление навигации и океанографии минобороны России сообщило об отмене перекрытия района Азовского моря к северу от Керченского пролива.

"По Черному морю все без изменений (пока), а порты Черного моря – это 95% украинского экспорта, порты Азова – 5% (в целом это почти половина всего экспорта Украины)", – написал Клименко.

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Морская блокада. Россия передумала закрывать Азов, но не Черное море

Морская блокада. Россия передумала закрывать Азов, но не Черное море

  • 9 февраля BlackSeaNews сообщил, что Россия планирует с 13 по 19 февраля перекрыть обширные районы Черного и Азовского морей якобы для ракетных и артиллерийских учений. Никаких коридоров для прохода торговых судов при этом не предусмотрено – такого не было за последние восемь лет. 
  • Сегодня командование ВМС Украины заявило, что действия России являются очередной угрозой суверенитету Украины в ее территориальном море, но Военно-морские силы готовы к любым сценариям и провокациям.
  • МИД выразил протест из-за беспрецедентной блокады морей и заявил, что Украина вместе с партнерами будет искать ответ на такие агрессивные действия РФ.
  • США назвали этот шаг РФ экономической войной против Украины.

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Наталия Медведева
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