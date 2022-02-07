"Неделя интенсивной дипломатии". Кулеба обозначил "красные линии" на переговорах

В Украине пройдет "еще одна неделя интенсивной дипломатии" – приезжают международные лидеры для поиска решений на фоне угрозы нового вторжения России. Киев просит партнеров во время переговоров не пересекать "красные линии". Об этом написал в Twitter глава МИД Дмитрий Кулеба.

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Сегодня, 7 февраля, в Киев прибыли одним самолетом главы МИД Австрии, Чехии и Словакии Александер Шалленберг, Ян Липавский и Иван Корчок. Приехала с визитом министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, ожидается приезд президента Франции Эммануэля Макрона.

"Мы ищем дипломатические решения, но не будем пересекать "красные линии" Украины", – подчеркнул Кулеба.

Глава МИД обозначил требования украинской стороны к переговорам:

- отсутствие уступок по суверенитету и территориальной целостности;

- Украина не согласна на "прямой диалог" с боевиками Донбасса;

- украинцы самостоятельно определяют свой внешнеполитический курс.

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Яна Катасонова

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