"Неделя интенсивной дипломатии". Кулеба обозначил "красные линии" на переговорах
В Украине пройдет "еще одна неделя интенсивной дипломатии" – приезжают международные лидеры для поиска решений на фоне угрозы нового вторжения России. Киев просит партнеров во время переговоров не пересекать "красные линии". Об этом написал в Twitter глава МИД Дмитрий Кулеба.
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Сегодня, 7 февраля, в Киев прибыли одним самолетом главы МИД Австрии, Чехии и Словакии Александер Шалленберг, Ян Липавский и Иван Корчок. Приехала с визитом министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, ожидается приезд президента Франции Эммануэля Макрона.
"Мы ищем дипломатические решения, но не будем пересекать "красные линии" Украины", – подчеркнул Кулеба.
Глава МИД обозначил требования украинской стороны к переговорам:
- отсутствие уступок по суверенитету и территориальной целостности;
- Украина не согласна на "прямой диалог" с боевиками Донбасса;
- украинцы самостоятельно определяют свой внешнеполитический курс.
- На переговорах с США, НАТО и в ОБСЕ Россия получила отказ на ее требование не брать Украину в НАТО.
- США заявляли, что вторжение России в Украину может начаться в любой момент, в РФ это отрицают.
- 26 января США и НАТО передали России письменные ответы на ее ультиматум. В РФ позитива в них не увидели.
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