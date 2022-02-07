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Глава МИД Австрии в Киеве: Суверенитет Украины – условие нашей собственной безопасности

Цей матеріал також доступний українською
07.02.2022, 10:35
Глава МИД Австрии в Киеве: Суверенитет Украины – условие нашей собственной безопасности - Фото
Ян Липавский, Александер Шалленберг и Иван Корчок (Фото - Twitter)

В Киев прибыли одним самолетом главы МИД Австрии, Чехии и Словакии Александер Шалленберг, Ян Липавский и Иван Корчок. Дипломаты уже отчитались в Twitter о начале визита и заявили, что "суверенитет Украины – это условие безопасности" их стран.

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"Совместная поездка "Славковских" министров иностранных дел в Украину. Четкий сигнал солидарности Центральной Европы с украинским народом. В конце концов, суверенитет Украины – это условие нашей собственной безопасности", – написал Александер Шалленберг.

"Путешествие вместе с Яном Липавским и Александером Шалленбергом, чтобы выразить солидарность с Украиной и на месте получить представление о происходящем", – написал Иван Корчок.  

Глава МИД Австрии в Киеве: Суверенитет Украины – условие нашей собственной безопасности

Глава МИД Австрии в Киеве: Суверенитет Украины – условие нашей собственной безопасности

Ранее сообщалось, что сегодня состоится совместный визит в Украину глав МИД Австрии, Чехии и Словакии; также ожидается приезд министра иностранных дел Германии Анналены Бербок.

Президент Франции Эмманюэль Макрон сегодня, 7 февраля, будет с экстренным визитом в Москве, а во вторник, 8 февраля, приедет в Киев вместе с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.

Канцлер Германии Олаф Шольц 14 февраля посетит Украину, а 15 февраля – Россию.

Сергей Бережной
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визит агрессия России австрия чехия дипломатия Иван Корчок Александер Шалленберг Ян Липавский
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