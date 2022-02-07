Глава МИД Австрии в Киеве: Суверенитет Украины – условие нашей собственной безопасности
В Киев прибыли одним самолетом главы МИД Австрии, Чехии и Словакии Александер Шалленберг, Ян Липавский и Иван Корчок. Дипломаты уже отчитались в Twitter о начале визита и заявили, что "суверенитет Украины – это условие безопасности" их стран.
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"Совместная поездка "Славковских" министров иностранных дел в Украину. Четкий сигнал солидарности Центральной Европы с украинским народом. В конце концов, суверенитет Украины – это условие нашей собственной безопасности", – написал Александер Шалленберг.
"Путешествие вместе с Яном Липавским и Александером Шалленбергом, чтобы выразить солидарность с Украиной и на месте получить представление о происходящем", – написал Иван Корчок.
Ранее сообщалось, что сегодня состоится совместный визит в Украину глав МИД Австрии, Чехии и Словакии; также ожидается приезд министра иностранных дел Германии Анналены Бербок.
Президент Франции Эмманюэль Макрон сегодня, 7 февраля, будет с экстренным визитом в Москве, а во вторник, 8 февраля, приедет в Киев вместе с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.
Канцлер Германии Олаф Шольц 14 февраля посетит Украину, а 15 февраля – Россию.
- На переговорах с США, НАТО и в ОБСЕ Россия получила отказ на ее требование не брать Украину в НАТО.
- США заявляли, что вторжение России в Украину может начаться в любой момент, в РФ это отрицают.
- 26 января США и НАТО передали России письменные ответы на ее ультиматум. В РФ позитива в них не увидели.
- 2 февраля министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан сказал, что ситуация на границах Украины "очень серьезная", но пока нет прямых данных, что в Кремле принято решение о вторжении.
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