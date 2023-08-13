Кулеба о ракетах Taurus: К эскалации это не приведет, нам не нужна чужая страна

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба уверен, что передача Украине крылатых ракет Taurus не приведет к эскалации. Об этом он сказал в комментарии Bild.

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Украина еще весной 2023 года попросила Германию поставить этот вид оружия, но немецкое правительство до сих пор колеблется.

Кулеба настаивает, что Украине необходимо дальнобойное оружие, которое позволило бы ускорить освобождение оккупированных Россией территорий и закончить войну. Они способны поражать российские склады и командные пункты далеко за линией фронта, что значительно усложнило бы жизнь оккупационной армии.

СПРАВКА. Taurus KEPD 350/150 – дозвуковая авиационная оперативно-тактическая крылатая ракета большой дальности класса "воздух-поверхность" для высокоточных ударов и поражения высокозащищенных и углубленных целей без захода ракетоносителя в зону ПВО противника. Базовая модель KEPD-350 имеет тандемную бетонобойную боевую часть массой 481 кг, вес взрывчатого вещества – около 50 кг. Масса заправленной – 1360 кг, пустая – 1080 кг. Предельная дальность полета – не менее 500 км.

Больше об этих ракетах LIGA.net писала здесь.

Министр заверил, что опасения немецкого правительства по поводу возможности использования ракет для ударов по территории России являются безосновательными.

"Во-первых, потому что другие партнеры уже поставили ракеты с подобной дальностью. Во-вторых, ни одно предыдущее решение Германии передать новый вид оружия не привело к эскалации", – сказал Кулеба.

"Нам не нужна чужая страна, и мы будем использовать ракеты только в пределах наших границ, чтобы освободить то, что принадлежит нам в соответствии с Уставом ООН и международным правом", – добавил министр.

7 августа нардеп Егор Чернев заявил, что в Бундестаге якобы достигли согласия по передаче Украине крылатых ракет Taurus.

10 августа в немецких СМИ писали, что решение о поставках Украине ракет Taurus может быть принято вскоре.

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