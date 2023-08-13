Кулеба про ракети Taurus: До ескалації це не призведе, нам не потрібна чужа країна

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба упевнений, що передання Україні крилатих ракет Taurus не призведе до ескалації. Про це він сказав у коментарі Bild.

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Україна ще навесні 2023 року попросила Німеччину передати цей вид зброї, але німецький уряд досі вагається.

Кулеба наполягає, що Україні потрібна далекобійна зброя, яка дозволила б прискорити звільнення окупованих Росією територій та закінчити війну. Вони здатні уражати російські склади та командні пункти далеко за лінією фронту, що значно ускладнило б життя окупаційній армії.

ДОВІДКА. Taurus KEPD 350/150 – дозвукова авіаційна оперативно-тактична крилата ракета великої дальності класу "повітря-поверхня" для високоточних ударів та ураження високозахищених та заглиблених цілей без заходу ракетоносія до зони ППО противника. Базова модель KEPD-350 має тандемну бетонобійну бойову частину масою 481 кг, вага вибухової речовини – близько 50 кг. Маса заправленої – 1360 кг, порожня – 1080 кг. Гранична дальність польоту – щонайменше 500 км.

Більше про ці ракети LIGA.net писала тут.

Міністр запевнив, що побоювання німецького уряду стосовно можливості використання ракет для ударів по території Росії є безпідставними.

"По-перше, тому що інші партнери вже поставили ракети з подібною дальністю. По-друге, жодне попереднє рішення Німеччини передати новий вид зброї не призвело до ескалації", – сказав Кулеба.

"Нам не потрібна чужа країна, і ми використовуватимемо ракети лише в межах наших кордонів, щоб звільнити те, що належить нам відповідно до Статуту ООН і міжнародного права", – додав міністр.

7 серпня нардеп Єгор Чернєв заявив, що в Бундестазі нібито досягли згоди щодо передання Україні крилатих ракет Taurus.

10 серпня у німецьких ЗМІ писали, що рішення про постачання Україні ракет Taurus може бути ухвалене незабаром.

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