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Кулеба о реформе СБУ: Это как отключить атомную бомбу

Кулеба о реформе СБУ: Это как отключить атомную бомбу - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: пресс-служба Кабмина)
02.01.2020, 12:22

По мнению вице-премьер-министра, Служба безопасности Украины уже стала "более эффективной и подотчетной"

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что выступает против "турборежима" при проведении реформы Службы безопасности Украины. Об этом он заявил в интервью Интерфакс-Украина.

По его мнению, реформа СБУ схожа с "отключением атомной бомбы": "Если вы перережете не тот провод, то просто все взорвется. Здесь нужна хирургическая точность, аккуратность и взвешенность в принятии решений".

Кулеба считает, что СБУ уже стала "более прозрачной и подотчетной", но продолжаются дискуссии над тем, каким образом превратить СБУ в "эффективную структуру". 

В вопросе реформирования СБУ, по словам вице-премьера, проходят консультации с НАТО и с консультативной миссией Европейского Союза.

"Мы живем в реальности, в которой украинские предприятия или определенные сектора экономики представляют большой интерес именно для разведок других государств или для потенциальных террористов. Поэтому, борьба с экономической преступностью в этом плане как раз ложится в логику контрразведывательной деятельности", - отметил Кулеба, говоря о возможном сохранении за СБУ полномочий по борьбе с организованной и экономической преступностью. 

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